'Cơn địa chấn màu hồng': Starbucks 'chơi lớn', tung bộ sưu tập 'vạn người mê' khiến khách hàng toàn cầu 'phát sốt'





Bộ sưu tập Pink Vibes của Starbucks đang khiến giới mộ điệu "phát sốt". Ảnh Elitedaily/Starbucks

Nếu bạn thấy mạng xã hội dạo gần đây tràn ngập sắc hồng, thì đó không phải là sự trùng hợp. Starbucks vừa ra mắt bộ sưu tập Pink Vibes – dòng sản phẩm phụ kiện lấy cảm hứng từ món "Pink Drink" từng "làm mưa làm gió" từ năm 2016.

Bắt đầu từ ngày 9/7, phiên bản màu hồng của chiếc cốc Starbucks Bearista Cup "gây bão" sẽ có mặt trên cửa hàng trực tuyến dành cho các thành viên, trước khi chính thức lên kệ tại các cửa hàng cho tất cả khách hàng vào ngày 13/7.

Không chỉ dừng lại ở ly hay cốc uống nước, bộ sưu tập Pink Vibes mang đến một hệ sinh thái thời trang đồng bộ cho mùa hè, từ bình nước, túi xách cho đến các món phụ kiện nhỏ xinh.

Không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt, Starbucks đã khéo léo biến những món đồ này thành "tuyên ngôn thời trang". Việc phối hợp đồ uống cùng màu với túi xách, mũ hay kẹp tóc mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại – điều mà các "tín đồ" luôn tìm kiếm để chụp ảnh check-in.

Phong cách này được cộng đồng mạng ví von là "Elle Woods-coded" (lấy cảm hứng từ nhân vật chính trong phim Legally Blonde – biểu tượng của sự ngọt ngào, năng động và sành điệu).

Hãy cùng điểm mặt những "cực phẩm" trong bộ sưu tập Pink Vibes đang "hot" của Starbucks:

1. Áo Hoodie Bearista màu hồng ($60)

Để khoe trọn tình yêu với chiếc cốc gấu hồng Bearista trong khi vẫn giữ ấm áp, một chiếc áo hoodie hồng là lựa chọn lý tưởng. Mẫu áo nỉ rực rỡ này là sản phẩm độc quyền trực tuyến, in hình chú gấu phiên bản hồng mới ở mặt sau, có cả kiểu dáng cho nữ và kiểu Unisex.

2. Túi Tote Bearista màu hồng ($29)

Đây cũng là một sản phẩm độc quyền trực tuyến khác trong bộ sưu tập, với tông màu pastel hồng phấn cực kỳ ngọt ngào.

3. Mũ lưỡi trai "Starbies" màu hồng ($25)

Nếu bạn từng là một "fan cứng" của những chuyến đi "Starbies" (cách gọi thân mật của Starbucks), bạn sẽ muốn sở hữu chiếc mũ này. Sản phẩm độc quyền trực tuyến này có màu sắc đồng bộ hoàn hảo với chiếc cốc Bearista.

4. Áo phông dáng croptop ($20)

Một chiếc áo croptop vào mùa hè cực kỳ hợp để mặc ngoài bikini hoặc phối cùng quần bò ngắn. Để tăng thêm phần cá tính cho tủ đồ, chiếc áo độc quyền trực tuyến với dòng chữ Starbucks phía trước này là lựa chọn tuyệt vời.

5. Bình nước Owala ($33)

Người hâm mộ Owala có thể sở hữu mẫu bình nước 24 ounce (khoảng 710ml) màu hồng phiên bản giới hạn này. Sản phẩm đã "cháy hàng" trên mạng, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy ở các cửa hàng.

6. Bình nước nhựa Miir ($20) và Bình thép không gỉ Miir ($30)

Thương hiệu Miir cũng góp mặt với hai loại bình nước 20 ounce (khoảng 600ml). Loại nhựa trong suốt giúp bạn dễ dàng theo dõi lượng nước, trong khi loại thép không gỉ được thiết kế để giữ lạnh đồ uống suốt cả ngày, rất lý tưởng cho mọi chuyến phiêu lưu.

7. Bình nước Pink Swirl ($30)

Chiếc bình khoảng 470ml với thiết kế xoáy màu hồng mang lại cảm giác năng động như những chuyến cắm trại mùa hè. Chiếc bình nên được mang theo khi đi leo núi hoặc trong buổi tối đốt lửa trại cùng hội bạn thân.

8. Cốc lạnh Pink Pleated ($25)

Nếu bạn thích kiểu cốc truyền thống hơn, Starbucks có chiếc cốc nhựa trong suốt này. Chi tiết đáng yêu nhất chính là hình quả dâu tây trên ống hút, khớp hoàn hảo với chiếc cốc gấu hồng Bearista.

9. Cốc thủy tinh Strawberry ($25)

10. Túi đựng chìa khóa hình dâu tây ($20)

Để phụ kiện cho túi xách thêm phần nổi bật với sắc hồng cánh sen, chiếc túi móc khóa nhỏ xinh này có đính kèm các charm hình quả dâu và chiếc cốc cold cup. Đây là món đồ bạn cần phải "săn lùng" tại quán cà phê vì đã hết hàng trực tuyến.

11. Túi đeo chéo Pink Vibes ($30)

Nếu bạn cần một chiếc túi lớn hơn cho những chuyến đi hằng ngày, chiếc túi đeo chéo màu hồng nhạt này là lựa chọn hoàn hảo, cũng đi kèm với một charm dâu tây xinh xắn.

12. Kẹp tóc Pink Vibes ($13)

Vào những ngày nóng bức, hãy búi tóc lên bằng chiếc kẹp màu hồng đáng yêu. Bộ kẹp này có hình dáng giống món Pink Drink và quả dâu tây, cực kỳ "tông xuyệt tông" với đồ uống của bạn.

13. Mũ lưỡi trai Starbucks Pink Vibes ($30)

Chiếc mũ lưỡi trai trắng mà chú gấu thủy tinh đang đội chính là món đồ bạn có thể mua để phối cùng. Đây là lựa chọn hoàn hảo để che nắng trong những buổi đi dạo biển hoặc leo núi mùa hè.