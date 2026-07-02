Cơn sốt AI có thể thổi bay chứng khoán toàn cầu: 'Ngân hàng của các ngân hàng' phát cảnh báo đỏ

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) – tổ chức thường được ví là "ngân hàng của các ngân hàng trung ương" – vừa phát đi cảnh báo rằng, cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy định giá cổ phiếu công nghệ lên mức quá cao, de dọa nền kinh tế toàn cầu. Ảnh Darryl Dyck/The Canadian Press/AP.

BIS hiện thuộc sở hữu của 63 ngân hàng trung ương, đại diện cho khoảng 95% GDP toàn cầu. Báo cáo thường niên của BIS vừa được công bố tại cuộc họp thường niên ở thành phố Basel (Thụy Sĩ).

Định giá cổ phiếu AI đang vượt xa thực tế

Trong báo cáo, BIS cảnh báo rằng thị trường chứng khoán hiện đang phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quá lạc quan đối với các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những công ty hưởng lợi từ làn sóng AI.

Theo BIS, tốc độ tăng trưởng mà nhà đầu tư đang kỳ vọng còn cao hơn cả mức tăng trưởng mà các tập đoàn công nghệ từng đạt được trong giai đoạn phát triển mạnh nhất trước đây.

"Các mức tăng trưởng ngầm định trong định giá đã vượt quá tốc độ tăng trưởng vốn đã rất cao mà các công ty công nghệ từng tạo ra trong quãng đời tương đối ngắn của mình. Việc duy trì mức tăng trưởng này sẽ ngày càng khó khăn hơn", báo cáo nêu rõ.

BIS cũng cho rằng tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư sau đại dịch là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu bị đẩy lên quá mức, tạo ra sự chủ quan trên thị trường.

Nếu bong bóng vỡ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn trước

Theo BIS, nếu thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh, tác động đối với nền kinh tế sẽ lớn hơn nhiều so với các chu kỳ trước.

Một trong những nguyên nhân là trong hơn hai thập kỷ qua, tỷ trọng cổ phiếu trong tài sản của các hộ gia đình đã tăng mạnh. Khi giá cổ phiếu giảm sâu, giá trị tài sản của người dân sẽ bốc hơi, kéo theo sự suy giảm tiêu dùng và đầu tư.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Mỹ hiện chiếm gần 2/3 tổng vốn hóa chứng khoán toàn cầu, nên nếu cổ phiếu Mỹ bị định giá lại, làn sóng bán tháo có thể nhanh chóng lan sang các thị trường khác.

Rủi ro lan sang thị trường tín dụng

BIS nhấn mạnh rằng biến động của thị trường cổ phiếu sẽ không chỉ dừng lại ở chứng khoán mà còn lan sang thị trường trái phiếu và tín dụng.

Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghệ khổng lồ, các phòng thí nghiệm AI cùng nhiều nhà thầu xây dựng trung tâm dữ liệu đã huy động lượng vốn vay rất lớn để tài trợ cho các dự án AI.

Nếu hoạt động đầu tư vào AI chậm lại hoặc lợi nhuận không đạt kỳ vọng, doanh thu của các doanh nghiệp này sẽ suy giảm, khiến khả năng trả nợ bị ảnh hưởng và làm gia tăng rủi ro tín dụng.

Cấu trúc tài chính của AI thiếu minh bạch

Một điểm khiến BIS đặc biệt lo ngại là tính thiếu minh bạch trong hoạt động tài trợ cho ngành AI.

Theo báo cáo, nhiều thương vụ đầu tư được thực hiện thông qua các cấu trúc tài chính phức tạp. Chẳng hạn, các hãng sản xuất chip hoặc các tập đoàn điện toán đám mây góp vốn vào các công ty AI, sau đó chính các doanh nghiệp AI lại cam kết mua chip hoặc thuê hạ tầng điện toán của những nhà đầu tư này trong nhiều năm.

Mối quan hệ đầu tư chéo như vậy khiến nhà đầu tư khó đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro thực sự.

Nguy cơ tái diễn khủng hoảng tín dụng

BIS cảnh báo rằng nếu cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, rủi ro sẽ nhanh chóng lan sang thị trường tín dụng doanh nghiệp, khiến chi phí vay vốn tăng mạnh và nguồn vốn bị siết chặt.

Tổ chức này cho rằng trong kịch bản xấu nhất, một cuộc đóng băng tín dụng doanh nghiệp có thể gây ra tác động nghiêm trọng tương tự cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hoặc cuộc khủng hoảng thanh khoản khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp AI hiện phụ thuộc lớn vào nguồn vốn tín dụng tư nhân. BIS ước tính các khoản cho vay đối với lĩnh vực AI hiện chiếm khoảng 15% danh mục đầu tư của nhiều tổ chức tín dụng. Vì vậy, nếu triển vọng tăng trưởng của ngành AI suy yếu, thị trường tín dụng có thể chịu tác động lớn hơn nhiều so với các lĩnh vực khác.

BIS kết luận rằng sự hưng phấn đối với AI đang tạo ra những rủi ro tài chính ngày càng lớn. Nếu kỳ vọng tăng trưởng không trở thành hiện thực, một đợt điều chỉnh mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể không chỉ làm rung chuyển thị trường chứng khoán mà còn kéo theo hệ thống tín dụng và toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.