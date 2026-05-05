Cơn sốt AI lên sàn… crypto: Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang “mua” OpenAI theo cách không ai ngờ

Kết quả là một bước tiến mới trong việc tài chính hóa các thị trường tư nhân: cơ sở hạ tầng tiền điện tử, từng là lĩnh vực đầu cơ token kỹ thuật số, đang được tái sử dụng để cung cấp cho các nhà giao dịch một cách thức đặt cược vào Anthropic, OpenAI và SpaceX — trong thời gian thực, 24 giờ một ngày, với đòn bẩy.

Ventuals và PreStocks, hai sàn giao dịch tiền điện tử đang tận dụng sự chuyển đổi này, đã chứng kiến hoạt động giao dịch của họ - được đo bằng tổng số lượng hợp đồng mở và giá trị thị trường - tăng hơn gấp 3 lần kể từ đầu năm đến tháng trước. Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn cũng đã bắt đầu niêm yết các tài sản trước IPO, mở rộng phạm vi tiếp cận của các công cụ này đến hàng chục triệu người dùng. Trade.xyz, một nền tảng phái sinh tiền điện tử trên blockchain Hyperliquid, cũng đang tham gia vào xu hướng này.

Các nhà giao dịch đã đẩy mức định giá ngầm định của riêng Anthropic lên tới 1,6 nghìn tỷ USD trên cả Ventuals và PreStocks, gấp đôi so với mức mà các nhà đầu tư ấn định cho công ty trong vòng gọi vốn gần đây nhất.

Các số liệu này phản ánh vị thế đầu cơ, không phải các giao dịch cổ phần thực tế.

Không gì trong số đó mang lại quyền sở hữu thực sự, và hai nền tảng hoạt động khác nhau. Các nhà giao dịch trên Ventuals, được hỗ trợ bởi công ty đầu tư Paradigm, đang đầu cơ vào định giá thông qua hợp đồng tương lai vĩnh cửu - các công cụ phái sinh không có tài sản đảm bảo, không có ngày hết hạn và không liên kết với bất kỳ giao dịch cổ phiếu thực tế nào.

PreStocks áp dụng một cách tiếp cận khác: các token của nó được tạo ra theo tỷ lệ 1:1 dựa trên mức độ tiếp xúc với SPV (Special Purpose Vehicle - công ty mục đích đặc biệt) nhằm theo dõi cổ phiếu thực trên thị trường thứ cấp. Điều đó mang lại cho người nắm giữ một phần cổ phần trong một công cụ được cho là nắm giữ vốn chủ sở hữu cơ bản, mặc dù Anthropic đã cảnh báo rõ ràng rằng các cấu trúc đó có thể không có giá trị pháp lý và công ty coi chúng là vô hiệu.

Xavier Ekkel, người sáng lập PreStocks, cho biết các SPV này được huy động thông qua mạng lưới các quỹ và nhà môi giới. Ông nói: “Các SPV hiện đã chiếm phần lớn khối lượng giao dịch thứ cấp trước IPO truyền thống, bao gồm cả các công ty tư nhân hàng đầu; PreStocks xây dựng dựa trên cấu trúc hiện có đó đồng thời mang lại khả năng xác định giá theo thời gian thực cho một thị trường vốn dĩ thiếu minh bạch”.

Theo Artemis Analytics, Ventuals đã tích lũy được khoảng 500 triệu USD khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt vào tháng 11, trong khi tổng khối lượng giao dịch của PreStocks đạt hơn 630 triệu USD kể từ tháng 9.

Các phòng thí nghiệm AI, công ty tên lửa và các công ty khởi nghiệp robot đang chiếm lĩnh trên truyền thông, nhưng các nhà đầu tư cá nhân hiện có rất ít cách để tiếp cận, theo Alvin Hsia, đồng sáng lập của Ventuals. Ông nói thêm: “Ventuals kết nối sự quan tâm của công chúng đối với công nghệ đột phá với các thị trường thực tế, có thể giao dịch được”.

Anthropic, SpaceX và OpenAI không phản hồi yêu cầu bình luận.

Các nền tảng này nằm trong số những ví dụ mới nhất về việc tái sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử cho các tài sản trong thế giới thực - một xu hướng đã tăng tốc mạnh mẽ trong năm nay khi công nghệ này trưởng thành vượt ra khỏi nguồn gốc của nó là các token kỹ thuật số.

Các quỹ kho bạc được mã hóa, các công cụ thị trường tiền tệ và các phương tiện tín dụng tư nhân đã thu hút vốn từ các nhà đầu tư vào hệ thống blockchain.

Các sản phẩm phái sinh trước IPO này đại diện cho biên giới bán lẻ mới nhất của sự chuyển đổi đó: cùng một kiến trúc không cần cấp phép từng thúc đẩy hoạt động đầu cơ memecoin đang được sử dụng để vận hành các nền tảng như Anthropic trong thời gian thực.

Jesse Leimgruber, đồng sáng lập của OpenHome, nhà sản xuất phần cứng AI, cho biết anh thường xuyên kiểm tra Ventuals để nắm được giá trị cổ phần Anthropic của mình.

Vào tháng 4, anh đã đăng bài trên X về việc nhận được lời đề nghị mua cổ phần Anthropic. Lời đề nghị này đến từ các kênh thị trường thứ cấp truyền thống, nhưng mức giá nằm trong cùng phạm vi với định giá ngụ ý của Ventuals, cho thấy thị trường phái sinh trên chuỗi đang phản ánh nhu cầu thực sự từ các tổ chức, chứ không chỉ là những tín hiệu đầu cơ.

Theo dữ liệu của Artemis, Anthropic hiện là cổ phiếu phổ biến nhất trên Ventuals và PreStocks, với "lượng quan tâm được mã hóa" gấp đôi so với đối thủ OpenAI. Điều này phản ánh tình hình chung trên các thị trường thứ cấp, nơi cổ phiếu OpenAI đang mất dần sự ưa chuộng khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang Anthropic.

Gần đây, Anthropic cho biết Google sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào công ty với mức định giá 350 tỷ USD, trong khi các nhà đầu tư khác đã đề nghị mua lại công ty bằng tiền mặt với mức định giá 800 tỷ USD. Nhu cầu đầu tư vào công ty khởi nghiệp này và các đối thủ cạnh tranh của nó là "đáng kinh ngạc trên mọi phương diện, từ nhà đầu tư cá nhân đến các quỹ", theo Andrew Van Aken, người đứng đầu mảng stablecoin tại Artemis.

Những nỗ lực trước đây nhằm giành quyền sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp này thông qua công nghệ tài sản kỹ thuật số đã vấp phải sự phản đối. Năm ngoái, cổ phiếu của Robinhood Markets Inc. đã giảm sau khi OpenAI đặt nghi vấn về đề nghị phát hành token cổ phần gắn liền với công ty do Sam Altman lãnh đạo. OpenAI cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ không hợp tác cũng như không xác nhận đề nghị này.