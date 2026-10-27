Hai đêm diễn của nhóm nhạc BIGBANG tại Hà Nội ngày 24-25/10 khép lại, nhưng sức nóng thị trường đã bùng nổ từ trước đó nhiều ngày. Theo ghi nhận, gần 70 loại vật phẩm lưu niệm (merchandise) thuộc tour diễn được đưa về Hà Nội, trong đó gậy cổ vũ có giá 1,7 triệu đồng, móc khóa vương miện 700.000 đồng, áo phông từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng cùng huy hiệu, túi xách có giá vài trăm nghìn đồng một chiếc.

Như vậy, cùng với cơn sốt săn vé, một thị trường dịch vụ ăn theo phục vụ người hâm mộ đã nhanh chóng hình thành xung quanh sự kiện.

Nhóm nhạc BIGBANG biểu diễn tại Hà Nội là sự kiện giải trí lớn thu hút hàng chục nghìn người tham dự trực tiếp.

Khán giả chi tiền cho trọn vẹn một trải nghiệm

Concert của BIGBANG được thiết kế với 10 hạng vé, dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Toàn bộ quỹ vé đã được phân phối hết sạch chỉ sau ba đợt mở bán. Khoảng cách rộng giữa các mức giá cho thấy chiến lược tiếp cận linh hoạt của nhà tổ chức đối với từng nhóm khách hàng có khả năng chi trả khác nhau. Tùy thuộc vào ngân sách, vị trí chỗ ngồi và quyền lợi đi kèm, người mua sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, giá vé chỉ là một phần trong tổng chi phí, bởi chi tiêu thực tế liên tục mở rộng theo nhu cầu mua sắm của khán giả chuẩn bị cho đêm nhạc. Không ít người hâm mộ sẵn sàng dành khoảng 10 triệu đồng chỉ để sắm áo, gậy cổ vũ và túi chính hãng, chưa kể tiền vé và chi phí di lại.

Bên cạnh nguồn hàng chính thống, thị trường còn xuất hiện các dịch vụ mua hộ và cho thuê phụ kiện. Nhiều tài khoản mạng xã hội chào thuê gậy cổ vũ với giá 50.000-100.000 đồng mỗi ngày, tùy thuộc vào phiên bản và điều kiện thuê.

Đối với người hâm mộ, một vật phẩm gắn liền với tour diễn mang giá trị kỷ niệm rất lớn. Chiếc áo hay gậy cổ vũ trở thành một phần không thể thiếu trong tổng thể trải nghiệm, khiến khán giả sẵn sàng mở ví. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển đa dạng dòng sản phẩm ăn theo từng sự kiện.

BLACKPINK xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam. Ảnh: Somewhere in Ha Noi.

Với khán giả từ các địa phương khác, hành trình đi xem concert còn kéo theo chi phí phương tiện di chuyển, phòng nghỉ và ăn uống. Hiệu ứng lan tỏa này từng được ghi nhận rõ nét khi nhóm nhạc BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội vào năm 2023. Báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong hai ngày 29-30/7/2023, Thủ đô đón hơn 170.000 lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt khoảng 630 tỷ đồng. Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc đã thu hút khoảng 70.000 khán giả.

Con số 630 tỷ đồng phản ánh tổng thu du lịch trong hai ngày diễn ra sự kiện, chứ không hoàn toàn là phần doanh thu tăng thêm do concert trực tiếp tạo ra. Dù vậy, số liệu thực tế cho thấy các khách sạn gần khu vực biểu diễn đều ghi nhận công suất buồng phòng cải thiện vượt trội so với các cuối tuần trước đó. Đây là dấu hiệu cụ thể về sự hưởng lợi của ngành dịch vụ lưu trú.

Từ thực tế này, cơ hội thị trường có thể nhìn nhận trên toàn bộ hành trình của du khách. Một đơn vị lưu trú có thể chủ động kết nối thông tin đi lại, trong khi doanh nghiệp lữ hành có thể thiết kế các lịch trình tour linh hoạt, phù hợp với giờ diễn ra concert.

Concert Tinh hà "say hi" cũng thu hút lượng lớn khán giả. Ảnh: BTC.

Sản phẩm Việt đón sức mua ra sao?

Các concert trong nước cũng cho thấy sức mua đáng chú ý dành cho sản phẩm biểu diễn của nghệ sĩ Việt. Theo thông tin từ ban tổ chức được VTV dẫn lại, hai đêm “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” ngày 17-18/10 tại TP.HCM có quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm. Trước đó, chuỗi concert “Anh trai “say hi” đã kéo dài đến đêm thứ 9, với toàn bộ vé bán sớm được mua hết sau vài giờ mở bán.

Từ những chương trình truyền hình, các nhà sản xuất đã phát triển thêm sản phẩm biểu diễn trực tiếp, chuyển sự yêu thích của công chúng thành nhu cầu mua vé và trải nghiệm. Đây là hướng khai thác thị trường đáng chú ý, khi sức hút của nội dung có thể tiếp tục được duy trì sau thời gian phát sóng.

Ở mô hình liveshow cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu được tích lũy qua nhiều năm. Theo HTV, liveshow “See The Light” tại Sân vận động Mỹ Đình vào tháng 12/2025 đã quy tụ khoảng 40.000 khán giả. Tiếp nối thành công đó, đêm diễn “See The Light Day 2” tại TP.HCM, dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, cũng chứng kiến 10.000 vé bán sớm ngày 15/10 được quét sạch trong vòng 5 phút. Sau đợt mở bán tiếp theo vào ngày 21/10, toàn bộ vé của chương trình đã chính thức hết hàng.

Tốc độ tiêu thụ vé ấn tượng này là tín hiệu đáng chú ý về nhu cầu thưởng thức đêm diễn riêng của nữ ca sĩ, ngay cả khi sự kiện vẫn còn gần một tháng mới chính thức diễn ra.

Khả năng nối dài các chương trình mở ra cơ hội lớn trong việc khai thác thương hiệu nghệ sĩ cũng như các nội dung đã được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, để thuyết phục người mua tiếp tục xuống tiền, các phiên bản sau vẫn cần có sự đổi mới. Theo HTV, ê-kíp của Mỹ Tâm dự kiến sẽ điều chỉnh chương trình để phù hợp với không gian biểu diễn tại TP.HCM, đồng thời bổ sung các yếu tố mới lạ về cả âm nhạc lẫn hình thức trình diễn.

Bài toán cân bằng giữa doanh thu và bản sắc

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của một concert cần được đánh giá rộng hơn thay vì chỉ nhìn vào số lượng vé bán ra. Trao đổi với Znews, bà Hồng Nhung, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Truyền thông Đông Nam, cho rằng rất khó đánh giá hiệu quả kinh doanh chỉ dựa trên quy mô khán giả hoặc giá vé. Nó còn phụ thuộc vào cách BTC bán hàng hóa, phát triển IP... phía sau.

Theo bà Hồng Nhung, thành công của những chương trình như “Anh trai vượt ngàn chông gai” hay “Tinh hà “say hi” không chỉ đến từ doanh thu bán vé. Các chương trình này còn có nhãn hàng đồng hành, được phát sóng trên truyền hình và khai thác trên nền tảng số...

“Nếu chỉ là một chương trình thuần bán vé, khả năng thu hồi vốn sẽ không bảo đảm lắm. Thay vào đó, họ tạo ra format. Bản thân format đó đã được bảo đảm bởi nhãn hàng đồng hành, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số. Qua đó, họ có được rất nhiều nguồn thu”, bà phân tích.

Ở góc độ nội dung, việc định hình bản sắc được xem là hướng đi then chốt tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm Việt. Trong “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa dân gian đã được đưa vào không gian concert đương đại một cách khéo léo. Cách làm này gợi mở khả năng phát triển trải nghiệm từ vốn văn hóa sẵn có trong nước, kết hợp với hình thức trình diễn hiện đại, phù hợp với thị hiếu của công chúng hôm nay.

Sau khi quyết định xuống tiền mua vé, điều khán giả chờ đợi nhất chính là chất lượng âm thanh, tầm nhìn sân khấu và các quyền lợi đi kèm phải đúng như cam kết. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị trải nghiệm và quyết định quay lại của người hâm mộ trong các sự kiện sau.

Từ một đêm nhạc đông người cho đến việc xây dựng một thị trường văn hóa có sức mua thường xuyên là cả một hành trình, đòi hỏi những sản phẩm thực sự đáng mua, cách thức tổ chức đáng tin cậy và sự tôn trọng đối với khoản tiền mà công chúng đã bỏ ra.