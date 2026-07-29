Cơn sốt đầu tư Bitcoin thành "bom xịt": Gần một nửa nhà đầu tư Mỹ đã tháo chạy!
Phương Đăng (theo USA Today)
29/07/2026 8:00 AM (GMT+7)
Bất chấp những nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý và sự hậu thuẫn lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đưa tài sản số vào dòng chảy chính thống, tỷ lệ người Mỹ sở hữu tiền mã hóa vẫn ở mức thấp đáng ngạc nhiên. Đáng chú ý, có tới gần một nửa số nhà đầu tư đã âm thầm rút lui sau khi giá Bitcoin bốc hơi một nửa giá trị.
Theo báo cáo mới đây công bố vào đầu tháng 7 từ Viện Urban (Urban Institute), chỉ có khoảng 9% người trưởng thành tại Mỹ hiện đang nắm giữ tiền mã hóa. Mặc dù từng có khoảng 17% người dân xứ cờ hoa từng sở hữu loại tài sản này, con số trên đồng nghĩa với việc gần một nửa số nhà đầu tư đã "bỏ cuộc chơi". Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều nếu so với mức 62% người Mỹ sở hữu cổ phiếu truyền thống.
Làn sóng bùng nổ đã không bao giờ đến
Trong năm 2025, dưới sự cổ vũ từ các chiến dịch chính sách và việc mở đường cho các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay cùng các kế hoạch đưa tiền mã hóa vào tài khoản hưu trí, giá Bitcoin từng chạm những mốc kỷ lục lịch sử. Thậm chí, các doanh nghiệp gia đình của Tổng thống Donald Trump cũng từng thu về tới 1,4 tỷ đồng từ các dự án tiền số trong năm ngoái.
Thế nhưng, đà tăng trưởng đó đã chững lại khi giá Bitcoin lao dốc không phanh, giảm từ đỉnh cao khoảng 125.000 USD vào tháng 10/2025 xuống còn khoảng 65.000 USD vào cuối tháng 7/2026.
Alex Carchidi, chuyên gia phân tích tiền mã hóa tại The Motley Fool, nhận định: "Không có làn sóng nhà đầu tư mới nào cả. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã rời bỏ thị trường hoặc phải 'ngủ đông' kể từ khi thị trường sụp đổ vào tháng 10".
Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng củng cố thêm góc nhìn này, cho thấy tỷ lệ người sử dụng tiền mã hóa thực tế có thể đã đạt đỉnh từ năm 2021 ở mức 12% trước khi chững lại quanh ngưỡng 10%.
Rào cản tâm lý và nỗi đau mất tiền
Theo giới chuyên gia, sự biến động khôn lường và những nhịp sụt giảm tàn khốc là lý do chính khiến đại đa số người dân vẫn coi đây là một loại tài sản quá rủi ro và khó tiếp cận. Khảo sát của Viện Urban chỉ ra rằng những người từ bỏ tiền số thường bước chân vào thị trường với tâm lý "lướt sóng" kiếm lời nhanh chóng, và họ rời đi đơn giản vì đang phải gánh chịu thua lỗ.
Ngược lại, những người kiên trì bám trụ phần lớn xem tiền mã hóa như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư (chiếm 45%), tò mò về công nghệ mới (37%), hoặc đặt niềm tin vào tương lai của tiền kỹ thuật số (27%). Phần lớn nhà đầu tư hiện tại nắm giữ số dư khá khiêm tốn: có tới 2/5 số người sở hữu khoản tiền mã hóa trị giá chưa đầy 250 USD, và phần lớn là nam giới trẻ tuổi.
Liệu tiền mã hóa có chỗ đứng trong danh mục đầu tư?
Trước thực trạng trên, các chuyên gia tài chính khuyến nghị nhà đầu tư nên vô cùng thận trọng. Amy Arnott, chiến lược gia danh mục tại Morningstar, chỉ ra rằng giá trị cốt lõi của tiền mã hóa rất khó xác định, và loại tài sản này thường sụt giảm đồng pha khi thị trường chứng khoán lao dốc – đi ngược lại với kỳ vọng là một kênh phòng thủ an toàn.
Viện Urban khuyến nghị các cơ quan quản lý liên bang cần siết chặt yêu cầu minh bạch, buộc các ngân hàng và sàn giao dịch phải cung cấp các cảnh báo rủi ro chuẩn hóa cho nhà đầu tư. Đối với những ai vẫn muốn mạo hiểm, các chuyên gia khuyên rằng tỷ trọng phân bổ cho tiền mã hóa trong danh mục không nên vượt quá 5%, và nhiều người hoàn toàn có thể chọn cách đứng ngoài cuộc chơi để bảo toàn tài sản.
Cơn sốt đầu tư Bitcoin thành "bom xịt": Gần một nửa nhà đầu tư Mỹ đã tháo chạy!
Bất chấp những nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý và sự hậu thuẫn lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đưa tài sản số vào dòng chảy chính thống, tỷ lệ người Mỹ sở hữu tiền mã hóa vẫn ở mức thấp đáng ngạc nhiên. Đáng chú ý, có tới gần một nửa số nhà đầu tư đã âm thầm rút lui sau khi giá Bitcoin bốc hơi một nửa giá trị.
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