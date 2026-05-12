Cơn sốt điện thoại Trump: 590.000 người đặt cọc 1.500 tỷ đồng để mua nhưng chưa ai nhận được máy

Theo bài viết của Yahoo Finance, khoảng 590.000 người đã trả trước 100 USD/người để đặt mua mẫu điện thoại T1 Phone do Donald Trump Jr. và Eric Trump công bố vào tháng 6/2025.

Tổng số tiền đặt cọc mà khách hàng đã nộp lên tới khoảng 59 triệu USD, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng Việt Nam.

590.000 người đã đặt cọc 1.500 tỷ đồng mua điện thoại vàng do ông Trump công bố. Ảnh X

Điện thoại “Made in USA” chưa ai từng nhìn thấy

Mẫu điện thoại T1 được giới thiệu như sản phẩm chủ lực của Trump Mobile, bán với giá 499 USD nhằm cạnh tranh với Apple và Samsung.

Thiết bị này có thiết kế màu vàng, in quốc kỳ Mỹ và được quảng bá là “sản xuất tại Mỹ”.

Cùng với chiếc điện thoại, Trump Mobile còn tung ra gói cước “47 Plan” trị giá 47,45 USD/tháng hoạt động trên hạ tầng mạng T-Mobile. Công ty quảng cáo dịch vụ này có hỗ trợ khách hàng 100% tại Mỹ, dữ liệu không giới hạn, phủ sóng 5G, khám bệnh từ xa, cứu hộ giao thông và gọi quốc tế tới hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban đầu, Trump Mobile hứa giao điện thoại vào cuối mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, thời điểm phát hành liên tục bị lùi sang tháng 11, rồi tháng 12/2025, sau đó là giữa tháng 3/2026.

Đến tháng 4 năm nay, công ty thậm chí âm thầm xóa hoàn toàn ngày giao hàng khỏi website.

Điều đáng chú ý là cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ khách hàng nào xác nhận đã nhận được điện thoại.

Báo chí Mỹ cũng không nhận được hàng

Đài NBC News cho biết họ đã đặt cọc 100 USD từ tháng 8/2025 để theo dõi vụ việc.

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, hãng tin này phải gọi tới đường dây hỗ trợ khách hàng của Trump Mobile tới 5 lần vì công ty “không hề chủ động cập nhật thông tin đơn hàng”.

Tháng 10/2025, một nhân viên nói điện thoại sẽ được giao vào ngày 13/11/2025. Khi thời hạn này trôi qua, NBC tiếp tục gọi điện và được thông báo máy sẽ chuyển sang tháng 12.

Sau đó, một đại diện khác lại khẳng định điện thoại sẽ ra mắt “trong quý I/2026”, đồng thời đổ lỗi cho việc chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời – dù điều này gần như không ảnh hưởng tới doanh nghiệp tư nhân.

Nhà báo Joseph Cox của 404 Media cũng cho biết trải nghiệm mua T1 là “tệ nhất từng gặp khi mua một thiết bị điện tử tiêu dùng”.

Theo Cox, Trump Mobile thậm chí còn tính sai số tiền trên thẻ của ông và chưa bao giờ yêu cầu địa chỉ giao hàng, dù vẫn gửi email xác nhận đơn đặt trước.

Điều khoản mới khiến người mua lo ngại

Ngày 6/4/2026, Trump Mobile âm thầm cập nhật điều khoản đặt trước trên website.

Theo nội dung mới, khoản đặt cọc “không phải là giao dịch mua hàng”, không tạo thành hợp đồng bán hàng, không đảm bảo sản phẩm sẽ được sản xuất hoặc phát hành và cũng không đảm bảo thời gian giao hàng.

Điều khoản còn nêu rõ: “Không có bảo đảm nào rằng thiết bị sẽ được phát hành thương mại, được cấp phép, được sản xuất hoặc được giao trong bất kỳ thời gian cụ thể nào".

Ngoài ra, tiền đặt cọc không thể chuyển nhượng và “không có giá trị tiền mặt độc lập”.

Những thay đổi này khiến nhiều người lo ngại khả năng hoàn tiền sẽ rất khó khăn nếu sản phẩm không bao giờ xuất hiện.

Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra

Tháng 1/2026, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng nhiều nghị sĩ Dân chủ đã đề nghị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) điều tra Trump Mobile.

Các nghị sĩ cho rằng công ty có thể đã sử dụng chiến thuật “treo đầu dê bán thịt chó”, nhận tiền đặt cọc cho sản phẩm chưa từng được giao.

Họ cũng yêu cầu làm rõ việc quảng cáo điện thoại là “Made in USA” có phải là hành vi quảng cáo sai sự thật hay không.

Trong thời gian qua, ngôn ngữ quảng bá của Trump Mobile liên tục thay đổi.

Cụm từ “Made in USA” dần biến mất và được thay bằng các khẩu hiệu như “thiết kế mang niềm tự hào Mỹ” hay “được phát triển theo các giá trị Mỹ”.

Theo trang công nghệ The Verge, các lãnh đạo Trump Mobile đã xác nhận điện thoại T1 thực tế sẽ không được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ.

Phần lớn linh kiện và quá trình sản xuất vẫn diễn ra ở nước ngoài, trong khi chỉ khoảng 10 linh kiện cuối cùng được lắp ráp tại Miami.

Trong lúc chiếc T1 vẫn chưa xuất hiện, Trump Mobile hiện chủ yếu bán iPhone tân trang sản xuất tại Trung Quốc cùng các mẫu điện thoại Samsung cũ.