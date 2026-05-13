Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã quốc tế, bàn giao tại Cửa khẩu Hữu Nghị





Theo đó, đối tượng là Yang Qing Tao (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc; trú tại Vũ Hán, Trung Quốc) bị Công an tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) lập hồ sơ truy nã ngày 29/6/2024 về hành vi sản xuất và buôn bán thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Sau khi nhận được đề nghị phối hợp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã xác định nơi Yang Qing Tao lẩn trốn và và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Yang Qing Tao (áo trắng đứng giữa) được bàn giao cho Công an Trung Quốc . Ảnh: CAHP

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo chỉ đạo lãnh đạo Công an thành phố, Bộ Công an, Công an phường Hồng Bàng và Cục Đối ngoại - Bộ Công an đã bàn giao đối tượng cho Công an phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.



Hành động này thể hiện sự chuyên nghiệp, hợp tác quốc tế hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh chung cho cả hai quốc gia.