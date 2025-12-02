Công an một xã ở Hải Phòng phát hiện nhiều cá thể chim hoang dã đã chết sau khi dính lưới bẫy chim
Nguyễn Đại
02/12/2025 11:42 AM (GMT+7)
Công an xã Kiến Thuỵ (Hải Phòng) vừa phát hiện, ngăn chặn 03 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loại động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Công an xã Kiến Thụy đã phát hiện Vũ Văn Quỳnh, sinh 1977, trú tại thôn Văn Hòa, xã Kiến Thụy, đang có hành vi đặt 3 bộ lưới bẫy chim hoang dã có tổng chiều dài 130m tại cánh đồng Năng Sâu, thôn Văn Hoà.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên các lưới bẫy đã có tổng cộng 19 cá thể chim bị mắc lưới và chết. Đáng quan ngại hơn là vị trí Quỳnh đặt lưới bẫy chim hoang dã nằm ngay trên cánh đồng triển khai mô hình “Tích tụ ruộng đất, trồng và chế biến dược liệu với rác thải hữu cơ và phế phụ phẩm nông nghiệp bảo vệ môi trường”.
Sự việc trên không chỉ là một hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đối với hệ sinh thái tự nhiên, đi ngược lại với những nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân trong quá trình xây dựng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
Mô hình tích tụ ruộng đất nhằm phát triển vùng dược liệu sạch không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần cải tạo đất, giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải nông nghiệp. Chim hoang dã vốn là thiên địch kiểm soát côn trùng gây hại cho cây trồng, đóng vai trò thiết yếu trong sự cân bằng sinh thái của mô hình này. Hành vi đặt bẫy chim như của ông Quỳnh vô tình đã phá vỡ chuỗi thức ăn tự nhiên, ảnh hưởng đến sự thành công bền vững của mô hình.
Công an xã Kiến Thụy đã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm khu vực II xác định giống loài các cá thể chim dính bẫy chết kể trên gồm: cò bợ, chào mào, chim én, chim sâu, chim sẻ, chim bắt nhện. Đáng chú ý, các cá thể chim này đều thuộc phụ lục danh mục loài động vật rừng thông thường được quản lý như động vật hoang dã. Công an xã đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 3 bộ lưới bẫy chim, 19 cá thể chim đã chết.
Hành vi của V.V.Q vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi), mức phạt từ 1 - 5 triệu đồng.
Tiếp theo, Công an xã Kiến Thuỵ cũng phát hiện N.V.K, sinh năm 1983, ở Hoà Liễu, Kiến Thụy có hành vi sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt cá tại khu vực đầm Sen thôn Xuân Úc, xã Kiến Thụy, Hải Phòng, thu giữ 01 bộ công cụ kích điện bắt cá và một xô cá còn sống. Cùng ngày, đơn vị phát hiện P.P.K, sinh năm 1969, ở Xuân Úc, Kiến Thụy có hành vi sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt cá tại khu vực đầm Sen thôn Xuân Úc, xã Kiến Thụỵ, Hải Phòng, thu giữ 01 bộ công cụ kích điện bắt cá và một xô cá còn sống. Công an xã thu giữ toàn bộ dụng cụ kích điện và thả cá về môi trường.
Hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thuỷ sản
thuỷ sản của N.V.K và P.P.K cùng vi phạm Khoản 1 Điều 28 Nghị định số
38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thủy sản với mức phạt từ 3-5 triệu đồng.
Cả hai hành vi của Nguyễn Văn Khải và Phạm Phú Khương kể trên đều vi phạm Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Mức phạt áp dụng cho hành vi sử dụng xung điện trái phép để khai thác thủy sản là từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi đối tượng.
Công an xã Kiến Thụy đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Hưng Yên: Phát hiện, xử phạt một người phụ nữ bán thuốc nhưng không có chứng chỉ hành nghề
Sở Y tế Hưng Yên vừa xử phạt một người phụ nữ ở TP.Thái Bình (cũ), nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên vì bán thuốc mà không có chứng chỉ hành nghề.
Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu đô thị tại Cao Xanh (Quảng Ninh)
Tỉnh Quảng Ninh đang lựa chọn tổ chức hành nghề để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất (Cao Xanh, Quảng Ninh).
Chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
Chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn gồm nhiều hoạt động tại Ngọa Vân và Yên Tử, dự kiến diễn ra từ 18-22/12.
2 Bí thư Đoàn xã ở Hưng Yên được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt danh sách bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tỉnh này.
Quảng Ninh: Hủy bỏ loạt khu đất dự kiến đấu thầu thực hiện nhà ở xã hội
Mới đây HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về việc hủy bỏ 9 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH).
Lễ khởi công Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu nối yêu thương số 114 tại Cà Mau
Cầu Rạch Cái Nhum tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau là tuyến giao thông trọng yếu của hơn 200 hộ dân trong khu vực, đồng thời là trục đường dẫn đến Đền thờ Anh hùng dân tộc Lương Thế Trân - điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng đối với người dân địa phương.