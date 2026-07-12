Công an Ninh Bình khuyến cáo loạt biện pháp sống còn tránh cây xanh gãy, đổ mùa mưa bão
Vũ Thượng
12/07/2026 5:26 PM (GMT+7)
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa ra những khuyến cáo đặc biệt quan trọng giúp người dân phòng ngừa hiểm họa từ cây xanh gãy, đổ.
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hiện nay, nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như: Giông gió, lốc xoáy, sét và mưa lớn thường xuyên.
Bên cạnh nguy cơ ngập úng, tình trạng cây xanh bị gãy cành, bật gốc, đổ sập xuống đường giao thông hoặc các công trình công cộng đang trở thành "bẫy tử thần", đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) khuyến cáo người dân, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn sau:
Cụ thể, đối với người tham gia giao thông tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây. Khi nhận thấy có dấu hiệu giông lốc, mưa lớn, người dân nên hạn chế tối đa việc di chuyển trên đường nếu không thực sự cần thiết.
Tuyệt đối không dừng xe, trú mưa hoặc đứng dưới các cây tán lớn, cây lâu năm, cột điện, bức tường cũ kỹ, vách tôn tạm bợ. Lúc này, giông gió lớn có thể khiến cành cây gãy hoặc bật gốc, đổ đè trúng người và phương tiện.
Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển, người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi trước và tránh xa khu vực có nhiều cây xanh lớn.
Nếu đang đi trên đường mà gặp giông lốc mạnh, hãy lập tức tìm nơi tránh trú an toàn tại các công trình kiên cố (như nhà dân, tòa nhà, trung tâm thương mại...) cho đến khi thời tiết ổn định.
Đối với hộ gia đình, cơ quan, trường học chủ động rà soát, cắt tỉa cây xanh, chủ động chặt hạ các cành thối, cành khô nguy hiểm và tỉa bớt tán cây trước khi bão đổ bộ. Những cây xanh mới trồng hoặc cây có rễ nông, thân nghiêng cần phải được làm cọc chống đỡ kiên cố để tránh bị gió bão quật đổ.
Tuyệt đối không đậu, đỗ ô tô, xe máy dưới các bóng cây lớn trong những ngày thời tiết xấu để tránh thiệt hại đáng tiếc về tài sản.
Khi phát hiện sự cố cây xanh gãy đổ gây tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc đe dọa an toàn của người dân, hãy lập tức thực hiện ngay 3 bước sau: Đảm bảo an toàn tại hiện trường. Nhanh chóng quan sát xung quanh xem có dây điện bị đứt lẫn trong cành cây hay không để tránh nguy cơ rò rỉ điện gây giật vong mạng.
Hỗ trợ, giúp đỡ người bị nạn. Nếu có người bị kẹt dưới cành/cây đổ, tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu một cách cẩn trọng (nếu đảm bảo an toàn), hoặc liên tục trò chuyện, động viên người bị nạn trong lúc chờ lực lượng chức năng đến.
Thông báo khẩn cấp. Gọi điện ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114, hoặc chính quyền địa phương, công ty cây xanh để được hỗ trợ kịp thời bằng các phương tiện chuyên dụng.
Mùa mưa bão còn diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự chủ động nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là "lá chắn" hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và gia đình trước thiên tai.
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