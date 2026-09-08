Công an Ninh Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, trước tình hình và thực trạng trên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, lành mạnh trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn. Trọng tâm là các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm.

Lực lượng chức năng Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đến người dân. Ảnh: Công an Ninh Bình

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tại các cơ sở, kho hàng, điểm tập kết cũng như các đơn vị vận chuyển hàng hóa.

Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của hoạt động kinh doanh trên môi trường số, Công an tỉnh Ninh Bình đã chú trọng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tiến hành thu thập dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền thanh toán và truy vết tài khoản quản trị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Cụ thể, trong đợt cao điểm tính từ ngày 7/5 đến ngày 7/8/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 159 vụ với 162 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính lên tới 15 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố 12 vụ với 15 bị can, đồng thời xử lý hành chính gần 150 vụ và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm, lực lượng Công an tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đông đảo người dân.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, hoạt động truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhận thức của người dân về ảnh hưởng, tác hại của hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã từng bước được nâng cao.

Nhờ vậy, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng nhái thương hiệu; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường địa phương.