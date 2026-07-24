Công an Ninh Bình thu nhận gần 19.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, lực lượng Công an Ninh Bình đã chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an xã, phường giữ vai trò nòng cốt. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", các chiến sĩ công an cơ sở đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để rà soát, cập nhật thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia.

Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp đến từng hộ có thân nhân liệt sĩ để cập nhật thông tin. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Đại tá Trịnh Minh Hoàng - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần xây dựng nguồn dữ liệu ADN phục vụ công tác giám định, đối sánh, xác minh danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin."

Cũng theo Đại tá Trịnh Minh Hoàng, quá trình thực hiện gặp không ít thách thức do nhiều thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao sức yếu, sinh sống phân tán, thay đổi nơi cư trú hoặc thông tin giấy tờ chưa đầy đủ. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, những vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ.

Công an Ninh Bình phối hợp cùng đơn vị liên quan thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tính từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã thu nhận được gần 19.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ góp phần hoàn thiện Cơ sở dữ liệu ADN quốc gia mà còn thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình trong việc tìm lại danh tính người thân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Công an tỉnh sẽ chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, bảo đảm việc thu nhận mẫu ADN được tiến hành đúng quy trình, tiến độ, chính xác và đạt hiệu quả cao nhất.