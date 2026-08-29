Công an Quảng Ninh kịp thời đưa du khách người Anh ngất xỉu bên đường đi cấp cứu

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 28/8, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (phường Hạ Long), Đội CSGT đường bộ số 2, PC08, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện một nữ du khách người Anh bị ngất xỉu.

Ngay lập tức, tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng hỗ trợ đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cấp cứu kịp thời.

Khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm và Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đang diễn ra nhiều sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu biểu như: Hội chợ OCOP và không gian ẩm thực, Triển lãm Quy hoạch đô thị Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”…