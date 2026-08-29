Công an Quảng Ninh kịp thời đưa du khách người Anh ngất xỉu bên đường đi cấp cứu
Quang Sơn - Bùi My
29/08/2026 9:36 AM (GMT+7)
Công an Quảng Ninh kịp thời dùng xe đặc chủng đưa một nữ du khách người Anh bị ngất xỉu đi cấp cứu.
Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 28/8, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (phường Hạ Long), Đội CSGT đường bộ số 2, PC08, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện một nữ du khách người Anh bị ngất xỉu.
Ngay lập tức, tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng hỗ trợ đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cấp cứu kịp thời.
Khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm và Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đang diễn ra nhiều sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu biểu như: Hội chợ OCOP và không gian ẩm thực, Triển lãm Quy hoạch đô thị Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”…
130 gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền hội tụ tại Ninh Bình, phiên chợ kéo dài đến 29/9
Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 đang diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, quy tụ 130 gian hàng của các HTX, doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 29/9.
Hội Nông dân Thanh Hóa tập huấn, hướng dẫn nông dân bảo vệ môi trường
Trong 2 ngày 19 và 23/9, tại xã Hồ Vương, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải và sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường.
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia thăm, làm việc tại Hải Phòng
Chuyến thăm của Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, góp phần tăng cường tình hữu nghị, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia.
Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì thành tích đặc biệt xuất sắc
Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhằm ghi nhận chuỗi thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Quảng Ninh dùng AI, dữ liệu số để “đo” sức chịu tải của rừng, biển và đô thị
Kết hợp tăng trưởng xanh với nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu là yêu cầu đặt ra với Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Việc ứng dụng tư duy hệ thống, hạ tầng dữ liệu và công nghệ số được xem là một trong những giải pháp quan trọng để địa phương phát triển bền vững.
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X quy tụ 34 khối diễu hành, với hơn 26.000 người tham gia
Tối 26/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động tỉnh. Điểm nhấn đáng chú ý là ngọn lửa truyền thống được rước từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa về sân vận động, cùng chương trình diễu binh, diễu hành với 34 khối và sự tham gia của hàng vạn người.
130 gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền hội tụ tại Ninh Bình, phiên chợ kéo dài đến 29/9
Hội Nông dân Thanh Hóa tập huấn, hướng dẫn nông dân bảo vệ môi trường
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia thăm, làm việc tại Hải Phòng
Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì thành tích đặc biệt xuất sắc
Quảng Ninh dùng AI, dữ liệu số để “đo” sức chịu tải của rừng, biển và đô thị
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X quy tụ 34 khối diễu hành, với hơn 26.000 người tham gia
Tối 26/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động tỉnh. Điểm nhấn đáng chú ý là ngọn lửa truyền thống được rước từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa về sân vận động, cùng chương trình diễu binh, diễu hành với 34 khối và sự tham gia của hàng vạn người.