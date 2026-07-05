Công an Thái Nguyên làm rõ thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên
PV
05/07/2026 4:36 PM (GMT+7)
Cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh và làm rõ vụ việc một tài khoản TikTok đăng tải thông tin không đúng sự thật về kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, gây hiểu nhầm và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên), trong quá trình rà soát, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – 'Hóng' viên" (ID: @chienhalo) đăng tải một video dài hơn 2 phút với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên".
Nội dung video đưa ra nhiều nhận định, đánh giá về kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, trong đó nêu thông tin có tới 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm, riêng số bài thi đạt điểm tuyệt đối là 147 bài. Những số liệu này sau đó được xác định là không đúng với thực tế tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh chủ tài khoản đăng tải. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định người đăng video là V.V.C. (SN 1992), có hộ khẩu thường trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.
Theo lời tường trình của V.V.C., ngày 3/7/2026, người này đọc được thông tin trên mạng phản ánh về kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với các số liệu gồm 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm và 147 học sinh đạt điểm 10. Với mục đích thu hút người theo dõi cho kênh TikTok cá nhân, V.V.C. đã tự quay video bình luận, đưa ra các nhận định liên quan đến sự việc.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện video, V.V.C. đã nhầm lẫn khi cho rằng những số liệu trên là của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Đến khoảng 14 giờ 12 phút cùng ngày, video được đăng tải lên tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – 'Hóng' viên" với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên".
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 48.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn.
Sau khi video được lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận cho biết thông tin trong video không liên quan đến Trường THPT Chuyên Thái Nguyên mà là sự việc của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Nhận thấy mình đã đưa thông tin sai, đến khoảng 18 giờ cùng ngày 3/7/2026, V.V.C. đã chủ động gỡ bỏ bài đăng khỏi nền tảng TikTok.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Sự việc là lời nhắc nhở đối với các cá nhân hoạt động trên mạng xã hội cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc bình luận về các vấn đề đang được dư luận quan tâm. Việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng hoặc sai sự thật không chỉ gây hiểu nhầm trong xã hội mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý đối với người đăng tải.
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