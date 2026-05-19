Công an tỉnh Lạng Sơn: Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày 19/5

Đến dự và chúc mừng buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khánh thành. Ảnh: LS

Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn.

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được Công an tỉnh Lạng Sơn phát lệnh khởi công từ ngày 25/1/2026, được thiết kế với phương châm đảm bảo giữ trọn nét kiến trúc truyền thống, giản dị nhưng tôn nghiêm - đúng như phong cách sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Tính

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết: “Việc Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an tỉnh thể hiện tình cảm, lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Đây là công trình, là địa điểm sinh hoạt truyền thống, lịch sử, là nơi giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ”.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng với quy mô gồm 2 tầng, tổng diện tích sàn 218 m2. Công trình xây dựng với nguồn kinh phí xã hội hóa và sự đóng góp tự nguyện của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đúng ngày 19/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Tính

Sau 4 tháng thi công, công trình đã được thi công hoàn thành, đảm bảo mọi chi tiết từ phần móng, hệ thống cột trụ, mái ngói cho đến các họa tiết chạm khắc, không gian trưng bày hiện vật, sân vườn đều được thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo nét văn hóa truyền thống, đạt chuẩn chất lượng cao về cả mỹ thuật lẫn kỹ thuật.

Việc khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Lạng Sơn vào đúng ngày sinh nhật Bác là một điểm nhấn ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an xứ Lạng giai đoạn mới.