Công an tỉnh Lạng Sơn phá thành công Chuyên án vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa phóng xạ
Hoàng Tính
18/05/2026 10:41 AM (GMT+7)
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.
Trước đó, ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957; trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.
Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.
Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ. Qua vụ án này cho thấy mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên – khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm xong cho thấy còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên.
Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Quảng Ninh "tăng tốc" du lịch Yên Tử với chuỗi hoạt động đến hết năm 2026
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Yên Tử năm 2026.
Ninh Bình: Tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Quảng Ninh mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày 19/5
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Thái Nguyên: Khởi công tổ hợp trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu: Động lực mới cho kinh tế xanh
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng tốc thi công tuyến đường 350 tỷ đồng kết nối Quảng Ninh - Bắc Ninh
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.