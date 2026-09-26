Công an tỉnh Ninh Bình: Thu nhận gần 29.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính
Vũ Thượng
26/09/2026 8:01 PM (GMT+7)
Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh chiến dịch thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.
"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp"
Xác định việc tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Công an tỉnh Ninh Bình đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác "đền ơn đáp nghĩa".
Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, lập danh sách toàn bộ các liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.
Việc này nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu ADN quốc gia về thân nhân liệt sĩ một cách khoa học, chính xác và đồng bộ.
Để đạt hiệu quả cao, lực lượng Công an cơ sở tại Ninh Bình đã áp dụng phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp".
Cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình để cập nhật thông tin và tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực của chương trình; Hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện.
Bên cạnh đó, bố trí thời gian, địa điểm lấy mẫu linh hoạt, phù hợp với sức khỏe và điều kiện của thân nhân liệt sĩ (nhiều người đã cao tuổi).
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng và sự đồng lòng của nhân dân, tính đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã thu nhận gần 29.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.
Kho dữ liệu quý giá này sẽ là cơ sở pháp lý và khoa học vững chắc để phục vụ cho công tác giám định, đối sánh, qua đó sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại chiến trường.
Kết quả này không chỉ đáp ứng nguyện vọng mòn mỏi bấy lâu của các gia đình, thân nhân liệt sĩ mà còn tô thắm thêm truyền thống tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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