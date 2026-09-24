Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì thành tích đặc biệt xuất sắc

Nhận Thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an

Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Quang cảnh chương trình trao thưởng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Thống kê từ ngày 15/12/2025 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 102 vụ với 351 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 206,5 gam heroin, 1.621 gam ma túy tổng hợp, 12.537 viên ma túy tổng hợp, 1.200 gam ma túy ketamine, cùng 3 khẩu súng, 182 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan khác.

Đặc biệt, ngày 24/6/2026, đơn vị đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh, khởi tố và bắt giữ 109 đối tượng (bao gồm cả kẻ cầm đầu và các đối tượng giữ vai trò chính) về các tội danh liên quan đến ma túy, che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, Công an tỉnh Ninh Bình đã vinh dự nhận Thư khen, biểu dương từ đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Triệt xóa “giang hồ mạng” Nguyễn Minh Đức (Đức Cộng)

Gần đây nhất, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm hoạt động trên không gian mạng và nhóm đối tượng “giang hồ mạng”, ngày 16/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Giang hồ mạng "Đức Cộng" bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Đối tượng Nguyễn Minh Đức (có biệt danh “Đức Cộng”), là một gã giang hồ cộm cán, với 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”. Trước khi bị lực lượng Công an triệt xóa, Đức từng là kẻ cầm đầu băng nhóm “Đức Cộng”.

Đáng chú ý, đối tượng này thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook mang tên “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 1 tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin, livestream với nhiều nội dung tiêu cực nhắc lại thời gian phạm tội trước đây. Đồng thời, Đức thường có các phát ngôn gây sốc, nhằm tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, nhất là giới trẻ.

Việc cơ quan Công an kịp thời bắt giữ, xử lý đối tượng “Đức Cộng” đã thu hút sự quan tâm lớn, được đông đảo quần chúng nhân dân theo dõi, đồng tình và ủng hộ; đồng thời được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ghi nhận chuỗi thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý hiệu quả tội phạm về ma túy, đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và đồng chí Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định trao thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời này là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị giữ vững kỷ cương, nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.