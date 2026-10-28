Công an Ninh Bình hỗ trợ người dân trả lại gần 3 tỉ đồng cho đơn vị chuyển khoản nhầm
Vũ Thượng
28/10/2026 8:28 PM (GMT+7)
Công an phường Liêm Tuyền (Ninh Bình) vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn làm thủ tục xác minh và chuyển hoàn trả lại số tiền gần 3 tỉ đồng do một doanh nghiệp chuyển nhầm vào tài khoản.
Ngày 28/10, Công an phường Liêm Tuyền cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987, trú tại Tổ 6, phường Liêm Tuyền) làm thủ tục trao trả lại số tiền 2.940.680.000 đồng cho bên chuyển nhầm.
Trước đó, vào ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Vân bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân của mình nhận được số tiền "khủng" lên tới 2.940.680.000 đồng từ một tài khoản xa lạ. Nhận thấy đây là số tiền do ai đó chuyển nhầm, chị Vân đã chủ động đến trụ sở Công an phường Liêm Tuyền để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người chuyển.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để tiến hành xác minh nguồn gốc dòng tiền.
Qua tra soát, lực lượng công an xác định chủ nhân số tài khoản chuyển nhầm nói trên là một Công ty đấu giá có chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an phường Liêm Tuyền, chị Nguyễn Thị Vân đã thực hiện các thủ tục chuyển khoản hoàn trả đầy đủ toàn bộ số tiền 2.940.680.000 đồng cho phía công ty.
Hành động chủ động trình báo và trao trả lại tài sản của chị Nguyễn Thị Vân cùng sự vào cuộc trách nhiệm, nhanh chóng của Công an phường Liêm Tuyền là tấm gương sáng về tính trung thực, nét đẹp văn hóa ứng xử cần được lan tỏa trong cộng đồng.
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