Công ty AI Trung Quốc báo cáo Hội đồng Bảo an LHQ về rủi ro do AI gây ra

Người dân tìm hiểu về mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek tại một hội chợ về công nghệ trí tuệ nhân tạo ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Xinhua.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên dự kiến sẽ họp vào thứ Tư 23/9 để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh quốc tế, vài tuần sau khi một số nhà lãnh đạo ngành công nghiệp AI kêu gọi phối hợp làm chậm lại sự phát triển của các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ, cảnh báo rằng chúng có thể sớm tự cải thiện và vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Theo Reuters đưa tin tuần trước, Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, dự kiến sẽ báo cáo tại cuộc họp, nơi các nhà ngoại giao cũng kỳ vọng sự tham gia của các đại diện cấp cao từ Anthropic .

Một nguồn tin cho biết DeepSeek và các công ty trí tuệ nhân tạo khác của Trung Quốc, bao gồm cả Moonshot, đã được mời phát biểu.

Theo nguồn tin, người sáng lập DeepSeek Lương Văn Phong không có kế hoạch tham dự, đồng thời cảnh báo rằng kế hoạch vẫn chưa chắc chắn và có thể thay đổi vào phút cuối.

Hội đồng Bảo an LHQ, cơ quan chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đã họp lần đầu tiên về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo vào năm 2023. Vào thời điểm đó, Trung Quốc cảnh báo rằng công nghệ này không nên trở thành "con ngựa hoang mất kiểm soát" và Mỹ cảnh báo chống lại việc sử dụng nó để kiểm duyệt hoặc đàn áp người dân.



Tuần trước, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng tiềm ẩn những rủi ro không thể bỏ qua. Cảnh báo của ông trái ngược với phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông Trump cho rằng các biện pháp bảo vệ hiện có là đủ và Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ những nghi ngờ về sự phát triển của AI.

Báo chí Trung Quốc đã bác bỏ những lời kêu gọi làm chậm lại sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng đó là xuất phát từ "kịch bản Chiến tranh Lạnh", nhằm duy trì sự thống trị của Washington trong công nghệ tiên tiến và loại trừ Bắc Kinh khỏi hệ thống quản trị AI toàn cầu.

Không giống như các nhà lãnh đạo của các phòng thí nghiệm tiên phong của Mỹ như OpenAI và Anthropic, người đứng đầu các nhà phát triển mô hình hàng đầu của Trung Quốc hiếm khi công khai đề cập đến khả năng các hệ thống AI ngày càng có năng lực có thể tự mình đánh lừa con người, trốn tránh sự kiểm soát hoặc gây ra những thiệt hại thảm khốc.

Họ cũng hầu như giữ im lặng về những rủi ro đó kể từ khi cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn ở Mỹ trong tháng này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm thứ Hai rằng các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo về an toàn trí tuệ nhân tạo, sau cuộc gặp trước thềm cuộc hội đàm dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này tại Washington.