Công ty của ông Trump bán quyền truy cập sớm các bài đăng của Tổng thống

Màn hình tải xuống ứng dụng Truth Social. Ảnh: AP.

Công ty truyền thông đang gặp khó khăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định bán cho các nhà giao dịch Phố Wall cơ hội xem các bài đăng từ các tài khoản "có thứ hạng cao nhất" - bao gồm cả tài khoản của chính ông - chỉ vài mili giây trước những người khác.

Cụ thể, dịch vụ có tên Truth PSI, được công bố trong một thông cáo báo chí ngắn gọn hôm thứ 16/7, cho phép các công ty và tổ chức giao dịch trên Phố Wall xem trước một số bài đăng nhất định so với những người dùng khác để họ có thể thu lợi từ những biến động tiếp theo của cổ phiếu, trái phiếu và lãi suất.

Thông cáo báo chí của Trump Media không đề cập đến quy mô của mảng kinh doanh mới này, nhưng dẫn lời CEO Kevin McGurn cho biết ông kỳ vọng nó sẽ trở thành nguồn doanh thu "đáng kể" như một phần của chiến lược "kiếm tiền từ các tài sản độc quyền". Công ty cũng cho biết thêm rằng họ dự kiến sẽ ra mắt dịch vụ này vào tháng tới.

Khách hàng mà Truth Social nhắm đến là những nhà giao dịch tần suất cao, những người nhanh chóng phản ứng với tin tức để mua và bán trái phiếu cũng như các công cụ tài chính khác. Và chỉ vài phần nghìn giây thường tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và thua lỗ.

Điều đó có thể mang lại khoản tiền lớn cho công ty và cả ông Trump.

Bài đăng rung chuyển thị trường trong vài giây

Các bài đăng của Trump thường đủ quan trọng để làm rung chuyển thị trường tài chính, khiến giá cả tăng vọt và giảm mạnh chỉ trong vài giây. Cho đến thời điểm này, các tuyên bố chính sách của tổng thống được coi là một loại tài sản công cộng, cần được miễn phí và sẵn có cho tất cả mọi người cùng một lúc.

Ảnh hưởng từ các bài đăng của ông có thể thấy rõ nhất qua những tuyên bố thuế quan Ngày giải phóng 2/4/2025. Ông thông tin về thuế quan trên Truth Social vài giờ trước khi công bố chính thức tại Nhà Trắng khiến chứng khoán giảm 5% trong vong vài giờ sau đó. Các tài sản trú ẩn như vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt.

Vài ngày sau ông công bố hoãn thuế 90 ngày và ngày hôm đó, thị trường chứng khoán tăng vọt 9,5%, làm tăng thêm 4 nghìn tỷ USD vào tài sản của các nhà đầu tư, theo chỉ số S&P 500.

Tổng thống có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên Truth Social - 12,9 triệu người - vì vậy có thể ông sẽ được đưa vào danh sách các tài khoản có thứ hạng cao.

Ông Trump đã công bố những quyết định quan trọng và những suy nghĩ về các chủ đề khác, bao gồm thay đổi nhân sự, siết chặt chính sách nhập cư, và các vấn đề chiến tranh và hòa bình ở Ukraine và Iran.

Không có nền tảng mạng xã hội nào khác có được quyền tiếp cận tổng thống như vậy, và có lẽ các ngân hàng và nhà giao dịch sẽ phải trả phí để có được điều đó.

Trump Media không nêu rõ trong thông cáo báo chí mức phí dự kiến nhưng cho biết họ đã có khách hàng đăng ký dịch vụ.

Phản ứng về đạo đức

Công ty mẹ của Truth Social, Trump Media & Technology, không trả lời các câu hỏi qua email, bao gồm cả việc liệu các bài đăng của Trump có bị loại trừ khỏi dịch vụ hay không, nhưng dịch vụ dự kiến này đang thu hút rất nhiều sự chú ý - và không chỉ từ các nhà giao dịch.

“Việc bán quyền tiếp cận cho người trả giá cao nhất trên Phố Wall là điều đáng ghê tởm” - Dylan Hedler-Gaudette, chuyên gia về các quy tắc đạo đức liên bang tại tổ chức giám sát Project on Government Oversight, cho biết. “Mọi điều ông ấy nói đều có tác động đến thị trường”.



“Đây lại là một vụ tham nhũng trắng trợn nữa” - bà Kathleen Clark thuộc Trường Luật Đại học Washington và là chuyên gia về các quy tắc đạo đức chính phủ cho biết. “Ông Trump có thể bỏ túi riêng bằng cách bán quyền tiếp cận".



Luật pháp không cấm ông Trump

Dịch vụ này tương tự như các dịch vụ khác của các công ty mạng xã hội đối thủ, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: Đó là tổng thống đăng bài. Nhưng dường như không có gì ngăn cản ông Trump làm điều này, ít nhất là về mặt pháp lý.

Luật xung đột lợi ích sẽ cấm các quan chức chính phủ Mỹ sở hữu công ty kiếm lợi từ chức vụ của họ bằng cách bán quyền tiếp cận các quyết định của họ thông qua các bài đăng công khai, theo Clark của Đại học Washington. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng tổng thống và phó tổng thống lại không thuộc phạm vi điều khoản này.

Mặc dù vậy, tất cả các tổng thống kể từ khi đạo luật được thông qua cách đây nhiều thập kỷ đều hành động như thể nó có hiệu lực - bán cổ phiếu riêng lẻ, thanh lý các khoản đầu tư kinh doanh hoặc chuyển tài sản tài chính của họ vào một quỹ ủy thác mù để họ không biết những gì đang được mua bán thay mặt họ trong khi họ nắm quyền -nhưng ông Trump đã từ chối.

Chính ông Trump đã nhiều lần phủ nhận rằng có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nghĩa vụ hành động vì lợi ích công cộng và cơ hội kiếm tiền từ chức vụ tổng thống.

Trước đây, Nhà Trắng từng tuyên bố rằng ông Trump chỉ làm những việc có lợi cho đất nước và không can thiệp vào công việc kinh doanh của gia đình.