Công ty đa cấp Nu Skin bị phạt 450 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm là 450 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị xác định có 5 hành vi vi phạm.

Trong đó, hành vi đầu tiên liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp. Cụ thể, doanh nghiệp không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng là căn cứ quan trọng để xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa doanh nghiệp với người tham gia mạng lưới bán hàng. Việc không giao hợp đồng có thể khiến người tham gia không có đầy đủ tài liệu để kiểm tra các điều khoản đã thỏa thuận, quyền lợi được hưởng cũng như trách nhiệm phải thực hiện trong quá trình kinh doanh.

Vi phạm thứ hai của Nu Skin Enterprises Việt Nam liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của người tiêu dùng. Công ty không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi được quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Cơ quan quản lý cũng xác định điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam không quy định cụ thể thời điểm áp dụng. Đây là một nội dung cần được doanh nghiệp công khai, xác định rõ để người tiêu dùng biết điều kiện giao dịch có hiệu lực từ thời điểm nào, qua đó có cơ sở xem xét trước khi tham gia giao dịch.

Hai hành vi vi phạm còn lại liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh và bảo vệ những nhóm người tiêu dùng cần được ưu tiên.

Cụ thể, Nu Skin Enterprises Việt Nam không xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định. Việc thiếu một quy trình rõ ràng có thể khiến người tiêu dùng không biết phải liên hệ với bộ phận nào, gửi yêu cầu bằng phương thức gì và phản ánh của mình được tiếp nhận, giải quyết ra sao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Những biện pháp này nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và thực hiện các quyền khác của nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định pháp luật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nu Skin kinh doanh chủ yếu các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trước quyết định xử phạt 450 triệu đồng vừa được công bố, năm 2022 doanh nghiệp này từng bị xử phạt 235 triệu đồng do một số vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.