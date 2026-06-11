CSGT Quảng Ninh tức tốc về nhà, lấy giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh
Thanh Tuyền
11/06/2026 1:07 PM (GMT+7)
Nữ sinh ở đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) quên giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở nhà, và được lực lượng CSGT hỗ trợ về lấy hộ để kịp giờ thi.
Sáng 11/6, tại điểm thi Trường THPT Hải Đảo (đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), có 1 trường hợp thí sinh quên giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở nhà.
Cụ thể, thí sinh N.M.U (SN 2008, trú thôn Đầm Tròn, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện mình quên giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở nhà. Đáng chú ý, khoảng cách giữa điểm thi Trường THPT Hải Đảo và nhà thí sinh lên đến 20km.
Ngay lập tức, thí sinh này đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại điểm thi.
Nhận được thông tin, Thiếu tá Trần Tiến - Tổ trưởng Tổ công tác số 14, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập tức dùng xe chuyên dụng, quay về nhà thí sinh để lấy giấy báo dự thi. Trong quá trình, xe chuyên dụng liên tục hú còi ưu tiên nhằm di chuyển nhanh nhất có thể.
Ngay sau khi nhận lại giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT từ tay cán bộ CSGT, thí sinh đã nhanh chóng vào phòng thi đúng giờ quy định.
Được biết, tại đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) có 2 điểm thi gồm Trường THPT Hải Đảo và Trường THCS&THPT Quan Lạn, với tổng số 624 thí sinh đăng ký dự thi.
Trong đó, tại điểm thi Trường THPT Hải Đảo có 552 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 23 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng. Tại điểm thi Trường THCS&THPT Quan Lạn có 72 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 3 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng.
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