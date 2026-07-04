CSGT Tam Điệp kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử
Vũ Thượng
04/07/2026 4:41 PM (GMT+7)
Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tam Điệp (Công an tỉnh Ninh Bình) đã mưu trí tiếp cận, khuyên nhủ và giải cứu thành công một nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử do nghĩ quẩn.
Người đàn ông ở Ninh Bình có ý định nhảy cầu tự tử trong đêm vắng
Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 3/7/2026, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) do Trung tá Trần Văn Phòng làm Tổ trưởng, cùng các tổ viên gồm Thiếu tá Bùi Văn Thìn, Đại úy Lê Văn Luân, Phạm Ngọc Tân và Nguyễn Xuân Hiếu đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
Khi di chuyển đến Km255+185 trên Quốc lộ 1A (khu vực cầu Gián Khẩu, thuộc địa bàn xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình), Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang đứng trên cầu với biểu hiện bất thường, có ý định nhảy xuống sông Hoàng Long tự tử.
Thời điểm này trời đã về đêm, đường vắng người qua lại. Một số người tham gia giao thông phát hiện sự việc nhưng không ai dám tiếp cận vì lo sợ người thanh niên bị kích động sẽ hành động liều lĩnh hơn.
Nhận thấy tình huống cực kỳ nguy cấp, nguy hiểm đến tính mạng của người dân, Tổ công tác đã lập tức dừng xe và tiếp cận hiện trường. Một mặt, các chiến sĩ CSGT nhẹ nhàng động viên, khuyên nhủ để làm công tác tư tưởng, đánh lạc hướng; mặt khác, các đồng chí nhanh chóng áp sát, tìm cơ hội hành động.
Bằng sự mưu trí và phản xạ nhanh nhẹn, Tổ công tác đã kịp thời giữ chặt và đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.
Sau khi được đưa về khu vực an toàn, Tổ công tác đã tích cực động viên, trấn an tinh thần và tìm hiểu nhân thân của người này.
Qua xác minh, nam thanh niên tên là P.V.C (SN 1988, trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình). Do gặp một số chuyện bức bối, lo lắng trong cuộc sống dẫn đến nghĩ quẩn, anh C. đã ra cầu Gián Khẩu định nhảy xuống sông tự tử.
Ngay sau đó, Tổ công tác đã dùng phương tiện chuyên dụng để đưa anh C. về bàn giao an toàn cho gia đình. Được sự khuyên nhủ, động viên của các chiến sĩ công an cùng người thân, anh C. đã bình tĩnh trở lại, nhận thức được hành vi nông nổi của mình và hứa sẽ không tái diễn.
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