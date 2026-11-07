Cú đảo chiều của kim loại quý: Vàng khó rơi khỏi mốc 4.000 USD, bạc giảm sâu, mất gần 20% giá trị
Phương Đăng (theo Kitco)
07/11/2026 7:55 AM (GMT+7)
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng và bạc tiếp tục duy trì ở mức cao trong những năm tới, nhưng đà tăng nóng khó lặp lại như năm 2026. Đáng chú ý, bạc được dự báo chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn vàng do nhu cầu công nghiệp suy yếu.
Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của WB, giá vàng trung bình năm 2026 dự kiến đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, giá có thể giảm 7,6% trong năm 2027, xuống còn 4.250 USD/ounce, trước khi tiếp tục giảm 5,9% vào năm 2028, về mức 4.000 USD/ounce.
Đối với bạc, WB dự báo giá trung bình năm 2026 đạt 70 USD/ounce, tăng gần 76% so với năm trước. Tuy nhiên, kim loại này có thể giảm hơn 11% trong năm 2027, xuống 62 USD/ounce, và tiếp tục giảm 6,5% vào năm 2028, còn khoảng 58 USD/ounce.
Dù dự báo điều chỉnh, WB cho rằng giá cả hai kim loại quý vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử, nhờ bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Vàng vẫn có nền tảng hỗ trợ, bạc đối mặt sức ép lớn
WB cho biết giá vàng đã giảm 5% trong quý III/2026 và tiếp tục chịu áp lực bán trong tháng 10. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD mạnh lên là những yếu tố gây sức ép lên thị trường.
Dù vậy, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa quan trọng. Hai nguồn cầu này chiếm khoảng một nửa tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. WB dự báo nhu cầu có thể chậm lại trong hai năm tới nhưng vẫn đủ sức hỗ trợ giá.
Ngược lại, nhu cầu vàng trang sức suy giảm mạnh từ năm 2023 và được dự báo tiếp tục yếu do giá vàng neo cao. Nguồn cung khai thác chỉ tăng nhẹ, trong khi hoạt động tái chế có thể mở rộng nhờ giá cao.
Với bạc, triển vọng phức tạp hơn do kim loại này phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu công nghiệp. Giá bạc đã giảm 14% trong quý III khi tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất dịu lại và lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn đầu tư.
Đáng chú ý, các nhà sản xuất pin mặt trời đang tìm cách tiết kiệm bạc hoặc thay thế bạc bằng đồng trong một số ứng dụng sản xuất tấm quang điện. Giá cao cũng có thể làm giảm nhu cầu bạc trong lĩnh vực trang sức và đồ gia dụng.
Tuy nhiên, nhu cầu từ ngành điện tử, trung tâm dữ liệu, ô tô và hạ tầng điện được kỳ vọng tiếp tục tăng, góp phần hỗ trợ thị trường.
Rủi ro địa chính trị có thể đảo chiều dự báo
WB cũng cảnh báo căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và đẩy giá kim loại quý cao hơn dự báo. Hoạt động mua vàng mạnh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương cũng có thể tạo thêm động lực tăng giá.
Ở chiều ngược lại, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, lãi suất Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên có thể khiến vàng, bạc chịu áp lực bán lớn hơn.
Đối với bạc, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu còn có thể làm giảm nhu cầu công nghiệp.
Nhìn chung, WB dự báo thị trường kim loại quý sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng nóng đầu năm 2026, trong đó bạc đối mặt rủi ro giảm giá lớn hơn vàng.
Một ông lớn Phố Wall tiết lộ thời điểm vàng lập đỉnh mới, mục tiêu 5.600 USD/ounce
Sau cú lao dốc gần 11% trong năm nay, giá vàng có thể chưa sớm lấy lại đỉnh lịch sử. Goldman Sachs dự báo kim loại quý cần thêm khoảng hai năm để thiết lập kỷ lục mới, với khả năng chạm mốc 5.600 USD/ounce vào cuối năm 2028.
Bitcoin đứng trước bước ngoặt lớn: Sau cú lao dốc 250 tỉ USD có thể là một đợt tăng giá mới?
Bitcoin vừa mất khoảng 250 tỉ USD vốn hóa chỉ trong 4 ngày, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, nếu chu kỳ 4 năm lặp lại như những lần trước, đợt bán tháo có thể sắp đi đến hồi kết và thị trường tiền số có khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Câu hỏi nghìn tỷ đô la từ bê bối tình cảm của CEO Nvidia
Liệu CEO ngôi sao của Nvidia có lừa dối các cấp trên trong hội đồng quản trị? Liệu Nvidia và hội đồng quản trị có che giấu với các nhà đầu tư những gì thực sự đang diễn ra?
Singapore mở kho vàng 500 tấn, tham vọng soán ngôi Hong Kong, trở thành “thủ phủ vàng” mới của châu Á
Singapore đang tăng tốc xây dựng vị thế trung tâm vàng toàn cầu bằng kho lưu trữ 500 tấn cùng hàng loạt ưu đãi thuế. Tuy nhiên, khi London và Hong Kong đã có lợi thế lớn, liệu quốc đảo này có đang gia nhập cuộc chơi quá muộn?
Cái giá đắt đỏ của ngoại tình: Nếu ly hôn, CEO Nvidia Jensen Huang có thể mất bao nhiêu tỉ USD?
Vợ của tỉ phú Jensen Huang là đồng quản lý một quỹ tín thác gia đình nắm giữ hơn 528 triệu cổ phiếu Nvidia. Nếu bê bối ngoại tình dẫn đến ly hôn, khối tài sản khổng lồ của CEO Nvidia có thể đối mặt với nguy cơ bị phân chia, với giá trị lên tới hàng chục tỉ USD.
Giá Bitcoin chững lại, vàng tăng vọt vượt 4.100 USD: Tiền số sắp bước vào đợt tăng giá bứt phá?
Bitcoin đang chật vật tìm lại đà tăng giá trong khi vàng tiếp tục phục hồi mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng đối với những tài sản có nguồn cung khan hiếm có thể đưa tiền mã hóa trở lại tâm điểm chú ý của giới đầu tư.
Một ông lớn Phố Wall tiết lộ thời điểm vàng lập đỉnh mới, mục tiêu 5.600 USD/ounce
Bitcoin đứng trước bước ngoặt lớn: Sau cú lao dốc 250 tỉ USD có thể là một đợt tăng giá mới?
Bitcoin vừa mất khoảng 250 tỉ USD vốn hóa chỉ trong 4 ngày, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, nếu chu kỳ 4 năm lặp lại như những lần trước, đợt bán tháo có thể sắp đi đến hồi kết và thị trường tiền số có khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới trong vài tuần hoặc vài tháng tới.