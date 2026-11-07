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Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của WB, giá vàng trung bình năm 2026 dự kiến đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, giá có thể giảm 7,6% trong năm 2027, xuống còn 4.250 USD/ounce, trước khi tiếp tục giảm 5,9% vào năm 2028, về mức 4.000 USD/ounce.

Đối với bạc, WB dự báo giá trung bình năm 2026 đạt 70 USD/ounce, tăng gần 76% so với năm trước. Tuy nhiên, kim loại này có thể giảm hơn 11% trong năm 2027, xuống 62 USD/ounce, và tiếp tục giảm 6,5% vào năm 2028, còn khoảng 58 USD/ounce.

Dù dự báo điều chỉnh, WB cho rằng giá cả hai kim loại quý vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử, nhờ bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Vàng vẫn có nền tảng hỗ trợ, bạc đối mặt sức ép lớn

WB cho biết giá vàng đã giảm 5% trong quý III/2026 và tiếp tục chịu áp lực bán trong tháng 10. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD mạnh lên là những yếu tố gây sức ép lên thị trường.

Dù vậy, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa quan trọng. Hai nguồn cầu này chiếm khoảng một nửa tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. WB dự báo nhu cầu có thể chậm lại trong hai năm tới nhưng vẫn đủ sức hỗ trợ giá.

Ngược lại, nhu cầu vàng trang sức suy giảm mạnh từ năm 2023 và được dự báo tiếp tục yếu do giá vàng neo cao. Nguồn cung khai thác chỉ tăng nhẹ, trong khi hoạt động tái chế có thể mở rộng nhờ giá cao.

Với bạc, triển vọng phức tạp hơn do kim loại này phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu công nghiệp. Giá bạc đã giảm 14% trong quý III khi tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất dịu lại và lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn đầu tư.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất pin mặt trời đang tìm cách tiết kiệm bạc hoặc thay thế bạc bằng đồng trong một số ứng dụng sản xuất tấm quang điện. Giá cao cũng có thể làm giảm nhu cầu bạc trong lĩnh vực trang sức và đồ gia dụng.

Tuy nhiên, nhu cầu từ ngành điện tử, trung tâm dữ liệu, ô tô và hạ tầng điện được kỳ vọng tiếp tục tăng, góp phần hỗ trợ thị trường.

Rủi ro địa chính trị có thể đảo chiều dự báo

WB cũng cảnh báo căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và đẩy giá kim loại quý cao hơn dự báo. Hoạt động mua vàng mạnh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương cũng có thể tạo thêm động lực tăng giá.

Ở chiều ngược lại, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, lãi suất Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên có thể khiến vàng, bạc chịu áp lực bán lớn hơn.

Đối với bạc, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu còn có thể làm giảm nhu cầu công nghiệp.

Nhìn chung, WB dự báo thị trường kim loại quý sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng nóng đầu năm 2026, trong đó bạc đối mặt rủi ro giảm giá lớn hơn vàng.