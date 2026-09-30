Cú sốc Trung Quốc lần 2: Rũ bỏ mác “công xưởng” giá rẻ, Trung Quốc lấn sâu vào các ngành mạnh nhất châu Âu
Phương Đăng (theo Fortune)
30/09/2026 6:41 PM (GMT+7)
Gucci đang tận dụng năng lực sản xuất của Trung Quốc để làm những đôi giày thể thao giá 1.000 USD, trong khi Volkswagen hợp tác với hãng xe điện Trung Quốc Xpeng để phát triển ô tô điện. Những động thái này cho thấy Trung Quốc đang tiến sâu vào các ngành công nghiệp vốn là thế mạnh lâu đời của châu Âu.
Trung Quốc đã vươn lên
Gucci vốn xây dựng danh tiếng dựa trên tay nghề thủ công Italy. Tuy nhiên, những đôi giày thể thao mới có giá 1.000 USD của hãng lại mang dòng chữ “Made in China”, phá vỡ truyền thống sản xuất kéo dài 105 năm.
Gucci nói với Reuters rằng hãng lựa chọn một nhà sản xuất Trung Quốc nhờ “bí quyết công nghệ” và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao, thay vì đơn thuần tìm kiếm nhân công giá rẻ. Các sản phẩm khác của Gucci vẫn được sản xuất tại Italy.
Ker Gibbs, cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã thay đổi vị thế.
“Trung Quốc đã vươn lên”, ông nói với Fortune, cho rằng nước này không còn chỉ được biết đến như nơi sản xuất hàng giá rẻ với chất lượng thấp.
Torsten Slok, kinh tế trưởng của Apollo Global Management, gọi xu hướng này là “Cú sốc Trung Quốc lần 2”. Nếu làn sóng đầu tiên vào đầu những năm 2000 chủ yếu đưa quần áo, đồ nội thất và điện tử giá rẻ Trung Quốc vào phương Tây, thì làn sóng mới tập trung vào xe điện, máy móc công nghiệp và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn.
Howard Yu, giáo sư tại Viện Phát triển Quản lý Quốc tế ở Thụy Sĩ, cho rằng Trung Quốc đang đi theo con đường từng được Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trải qua: từ sản xuất hàng giá rẻ lên đồ gia dụng, ô tô và các sản phẩm cao cấp hơn, nhưng với quy mô chưa từng có.
Theo Yu, nhiều năng lực của Trung Quốc được tích lũy từ chính các doanh nghiệp phương Tây. Volkswagen đã sản xuất ô tô tại Trung Quốc từ thập niên 1980 và góp phần đào tạo một thế hệ nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn phương Tây. Khi có đủ năng lực, các nhà cung cấp này bắt đầu phát triển thương hiệu riêng để có biên lợi nhuận cao hơn.
Ngành công nghiệp Đức chịu sức ép
Đức đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rõ nhất. Kể từ năm 2019, cơ cấu hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu ra thế giới ngày càng giống Đức, chủ yếu gồm máy móc công nghiệp và ô tô.
Trong năm ngoái, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm 9,7%, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 8,8%, khiến thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc tăng khoảng một phần ba. Riêng xuất khẩu ô tô Đức sang Trung Quốc giảm một phần ba.
Volkswagen là trường hợp điển hình. Từng có thời điểm Trung Quốc đóng góp một nửa hoặc hơn lợi nhuận của hãng, nhưng lượng xe Volkswagen giao tại Trung Quốc trong quý II giảm 36,6%. Mercedes-Benz, BMW và Porsche cũng ghi nhận mức sụt giảm.
Volkswagen sau đó tuyên bố cắt giảm tới một nửa số mẫu xe và 100.000 việc làm, đánh dấu cuộc tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử 90 năm của hãng.
Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc ngày càng mở rộng tại châu Âu. Tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên xe của các hãng thuộc sở hữu Trung Quốc bán vượt xe thương hiệu Nhật Bản tại thị trường này.
Theo Yu, sự chuyển dịch sang xe điện còn làm suy yếu một lợi thế quan trọng của Đức: danh tiếng về động cơ đốt trong. “Xe điện đã chuyển trọng tâm về pin và phần mềm, những lĩnh vực mà Trung Quốc đặc biệt mạnh”, ông nói.
Yu ví sự thay đổi này với ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Sau khi đồng hồ quartz giá rẻ của Nhật Bản tràn vào thị trường những năm 1970, các thương hiệu Thụy Sĩ còn tồn tại phải rút lên phân khúc cao cấp.
Ông cho rằng châu Âu cũng có thể phải đối mặt với sự phân hóa tương tự, khi lợi thế hiện chỉ còn rõ rệt ở phân khúc cao cấp, còn thị trường trung cấp ngày càng bị cạnh tranh.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp châu Âu lại đang tìm đến chính những đối tác Trung Quốc từng học hỏi từ họ. Gucci sử dụng năng lực sản xuất Trung Quốc cho giày cao cấp, còn Volkswagen năm 2023 chi 706 triệu USD mua gần 5% cổ phần hãng xe điện Xpeng và hợp tác phát triển ô tô cho thị trường Trung Quốc.
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