Cư xá Thanh Đa có chuyển động mới, TP.HCM thu hồi nhà công tại 6 lô

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, cải tạo chung cư cũ đang trở thành một trong những hướng bổ sung, tái cấu trúc nguồn cung nhà ở tại các khu vực đã hình thành dân cư của TP.HCM. Tuy nhiên, loại hình dự án này thường phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán về pháp lý, di dời, tạm cư và tái định cư.

Tại Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, một bước mới vừa được thực hiện. UBND TP.HCM quyết định thu hồi nhà ở cũ thuộc tài sản công tại 6 lô I, II, VIII, IX, X và XI. Các căn hộ thuộc diện phải di dời, thu hồi theo quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Điểm đáng chú ý là thành phố yêu cầu hoàn tất thủ tục thu hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, qua đó xử lý một phần quỹ nhà hiện hữu để phục vụ dự án đầu tư xây dựng cụm 8 lô Cư xá Thanh Đa.

Đi cùng bài toán mặt bằng là phương án chỗ ở cho cư dân. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện dự án. Người thuê nhà công thuộc diện thu hồi được áp dụng chính sách hỗ trợ, tạm cư và tái định cư theo quy định.

Trước đó, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho dự án đã được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt vào tháng 6/2025.

Với thị trường bất động sản TP.HCM, diễn biến tại Thanh Đa cho thấy câu chuyện cải tạo chung cư cũ không đơn thuần là xây mới các tòa nhà. Khả năng đưa những quỹ đất đã hình thành dân cư trở lại chu kỳ phát triển phụ thuộc lớn vào tốc độ xử lý mặt bằng, quyền lợi cư dân và tái định cư.

Việc ấn định thời hạn thu hồi 6 lô nhà công vì vậy là một bước đáng chú ý trong tiến trình triển khai dự án tại Cư xá Thanh Đa.