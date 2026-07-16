Cục đúc tiền Hoa Kỳ sản xuất đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, bản thật khác thiết kế cuối cùng

Đồng 1 USD có hình ông Trump. Ảnh: AP.

Đồng xu kỷ niệm dự kiến phát hành vào mùa thu. Thiết kế cuối cùng của đồng xu đã được Ủy ban Mỹ về Mỹ thuật (US Commission of Fine Arts) phê duyệt hồi đầu năm nay. Các thành viên của ủy ban này do ông Trump bổ nhiệm. Tuy nhiên, sản phẩm hoàn thiện được công bố hôm thứ Tư 15/7 khác với phiên bản đó ở một vài khía cạnh, trong đó có việc nó không được làm bằng vàng mà chỉ được mạ vàng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một bài đăng trên X rằng đồng xu này được tạo ra "để tôn vinh di sản bất diệt của tự do và là biểu tượng trường tồn của lòng yêu nước". "Với hình ảnh Tổng thống Trump, nó kỷ niệm sức mạnh của các giá trị Mỹ và lời hứa về một quốc gia tận tâm bảo vệ tự do cho tất cả mọi người."

Hôm thứ Tư, tổng thống nói với Fox Business Network rằng việc in hình ông lên đồng xu là "rất bất thường, nhưng tôi rất vinh dự về điều đó", đồng thời nói thêm rằng "thật dễ thương khi họ tặng tôi một đồng xu".

Ông Trump, một thành viên đảng Cộng hòa, có sở thích đưa tên tuổi và hình ảnh của mình vào các công trình, sau khi đổi tên ông cho Viện Hòa bình Hoa Kỳ, trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy Center và một lớp tàu chiến mới, cùng nhiều hành động tôn vinh khác. Việc đưa hình ảnh ông lên đồng tiền vàng đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là vì luật liên bang cấm khắc họa hình ảnh một tổng thống còn sống trên tiền tệ của Hoa Kỳ, mặc dù Bộ trưởng Tài chính có quyền cho phép đúc và phát hành tiền xu trong một số trường hợp nhất định.

Mặt trước của đồng xu khắc hình ảnh ông Trump mặc vest và thắt cà vạt, với vẻ mặt nghiêm nghị. Dòng chữ “LIBERTY” (Tự do) được khắc ở nửa trên của đường cong đồng xu, còn nửa dưới là các năm 1776-2026. Dòng chữ “IN GOD WE TRUST” (Chúng ta tin vào Chúa) nằm ở giữa.

Mặt sau của đồng xu khắc hình ảnh truyền thống của đại bàng đầu trắng trong Quốc huy Hoa Kỳ, với dòng chữ “UNITED STATES OF AMERICA” ở nửa trên của đồng xu và cụm từ tiếng Latinh “E PLURIBUS UNUM,” có nghĩa là “Từ nhiều, thành một,” trên tấm khiên được khắc trên ngực chim.

Một trong những điểm khác biệt so với thiết kế đã được phê duyệt hồi đầu năm nay là ông Trump không đặt hai nắm đấm lên trên cái được cho là bàn làm việc khi ông cúi người về phía trước. Bộ Tài chính hôm thứ Tư không nêu rõ lý do tại sao sản phẩm cuối cùng lại khác với thiết kế ban đầu đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính đã thông báo vào tháng Ba rằng họ sẽ đưa chữ ký tên ông Trump lên tất cả các loại tiền giấy mới của Mỹ.

Theo truyền thống, tiền giấy của Mỹ mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ, chứ không phải của Tổng thống.