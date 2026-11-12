Cục Thuế làm rõ thuế GTGT đối với sản phẩm thủy sản
Hồng Minh
12/11/2026 10:13 AM (GMT+7)
Thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được áp dụng chính sách thuế GTGT khác nhau tùy nguồn hàng, chủ thể bán và đối tượng mua. Cục Thuế vừa hướng dẫn cụ thể các trường hợp, đồng thời làm rõ căn cứ xác định tỷ giá trên hóa đơn điện tử.
Phân biệt nghĩa vụ thuế theo nguồn hàng và bên mua
Mới đây, Cục Thuế đã có Công văn số 7998/CT-QLNT làm rõ chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm thủy sản qua từng giai đoạn. Việc áp dụng phụ thuộc vào mức độ sơ chế, chế biến, nguồn gốc sản phẩm, chủ thể giao dịch và đối tượng mua hàng.
Từ ngày 1/1/2026, theo Luật số 149/2025/QH15 và Nghị định số 359/2025/NĐ-CP được dẫn tại công văn, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu tiếp tục thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Ở khâu kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua các sản phẩm này rồi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Nếu bán cho hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác, bên bán nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải tính thuế GTGT theo thuế suất 5%. Như vậy, với cùng nhóm thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, việc xác định bên mua là căn cứ để áp dụng chính sách thuế tại khâu thương mại.
Đối với hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, khi bán các sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại, số thuế GTGT phải nộp được tính bằng tỷ lệ 1% nhân với doanh thu.
Trước đó, từ ngày 1/1/2014 đến trước ngày 1/7/2025, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp, hợp tác xã mua các sản phẩm này bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 tiếp tục quy định không chịu thuế đối với sản phẩm do tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu, nếu chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Các sản phẩm thủy sản cùng nhóm nhưng ngoài trường hợp không chịu thuế này áp dụng thuế suất 5%.
Xác định mức độ sơ chế theo quy trình sản xuất
Về ranh giới giữa sơ chế và chế biến, Cục Thuế dẫn khoản 1 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP. Các hình thức sơ chế thông thường bao gồm làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, cắt, chia tách thành từng phần, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, cán mỏng, ướp muối, đóng hộp kín khí, bảo quản lạnh bằng hình thức ướp lạnh, đông lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.
Đối với hình thức sơ chế ngoài các trường hợp đã được quy định, nếu chưa xác định được sản phẩm thuộc loại chưa chế biến thành sản phẩm khác hay chỉ qua sơ chế thông thường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định. Căn cứ xem xét là quy trình sản xuất do người nộp thuế cung cấp.
Riêng phế phẩm, phụ phẩm, phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất, Luật số 149/2025/QH15 quy định áp dụng mức thuế suất của chính mặt hàng phế phẩm, phụ phẩm, phế liệu đó.
Tỷ giá trên hóa đơn theo quy định kế toán
Cùng với chính sách thuế đối với thủy sản, Công văn số 7998/CT-QLNT đề cập kiến nghị của VASEP về tỷ giá trên hóa đơn điện tử. Cục Thuế cho biết đã có Công văn số 6810/CT-QLNT ngày 14/9/2026 trả lời các hiệp hội, trong đó có VASEP; đồng thời gửi Thuế các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.
Theo hướng dẫn, đối với nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, người bán phải thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam. Tỷ giá ghi trên hóa đơn là tỷ giá giao dịch thực tế, được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán.
Đối với các trường hợp được khai thuế, khoản thu khác bằng ngoại tệ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, đồng tiền khai, nộp thuế, các khoản thu khác và tỷ giá khai thuế quy đổi thực hiện theo Điều 14 của nghị định này.
Mua hàng thật, vì sao doanh nghiệp vẫn có thể gặp rủi ro hóa đơn?
Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp mua hàng thật nhưng vẫn gặp rủi ro về thuế khi hóa đơn bị xác định có vấn đề sau nhiều năm. Điểm mấu chốt nằm ở độ trễ lớn giữa thời điểm giao dịch và lúc nhận cảnh báo, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ cơ quan quản lý đến khâu quản trị dữ liệu của doanh nghiệp.
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