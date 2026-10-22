Hội đồng quản trị của Nvidia không cân nhắc việc Jensen Huang trở lại vị trí CEO, bất chấp chiến dịch vận động ngày càng mạnh mẽ kêu gọi ông quay lại chỉ vài ngày sau khi các vụ việc liên quan đến nhân viên và nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc buộc ông phải từ chức - Reuters cho biết.