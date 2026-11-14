Từ ngày 12 đến 19/11, triển lãm mỹ thuật mang tên “Thất Tinh” chính thức diễn ra tại tầng 2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện quy tụ 7 gương mặt họa sĩ và nhà điêu khắc gồm: Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Đàn, Nguyễn Duy Tùng, Trần Thước, Hùng Kiến (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng) và Đoàn Cao Quốc.

Triển lãm tôn vinh sự phong phú của thực hành nghệ thuật đương đại qua nhiều chất liệu từ sơn dầu, sơn mài, màu nước, tranh trên giấy cho đến điêu khắc đá và gỗ. Dù mỗi nghệ sĩ theo đuổi một lối đi riêng—người tìm về di sản, người đối diện nội tâm, người tái cấu trúc thiên nhiên hay khám phá ngôn ngữ hình khối—nhưng sự khác biệt ấy không hề phân tán mà hòa quyện thành một không gian đa thanh, làm nổi bật cá tính thẩm mỹ của từng tác giả.

“Mộng thiên thần” - Hành trình chạm tới vẻ đẹp diện mạo và tâm hồn phụ nữ

Giữa bức tranh nghệ thuật đa sắc màu của "Thất Tinh", nhà điêu khắc Hùng Kiến gây chú ý khi giới thiệu 5 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập “Mộng thiên thần”. Đây là bước tiếp nối trong hành trình dài hơi của anh nhằm tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình đặc trưng để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ.

Ít ai biết rằng, nguồn cảm hứng xuyên suốt cả 5 tác phẩm này lại bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn cũ vào cuối năm 2021. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng để lại trong Hùng Kiến những dư âm sâu lắng, thôi thúc anh suy ngẫm về vẻ đẹp hài hòa giữa diện mạo bên ngoài và chiều sâu tâm hồn, sự từng trải cũng như những nhịp đập cảm xúc của con người.

Nhà điêu khác Hùng Kiến với tác phẩm "Thât tinh". (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về lần góp mặt này, nam nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi xem mỗi tác phẩm như một phần cảm xúc và suy nghĩ mà mình đã dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng. Đưa 'Mộng thiên thần' đến với "Thất Tinh", tôi có cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức bởi những điều vốn được hình thành trong không gian sáng tác riêng nay sẽ được đặt vào một cuộc đối thoại rộng hơn với tác phẩm của 6 nghệ sĩ còn lại và với công chúng. Tôi mong người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm hoặc ít nhất có một khoảnh khắc dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp và những rung động mà hình khối gợi ra.”

Khát vọng tự do và sự chuyển hóa trong tùng đường nét tạo hình

Trong tổng thể 5 tác phẩm mang tới triển lãm, Hùng Kiến dành sự tâm đắc đặc biệt cho tác phẩm chủ đề “Mộng thiên thần” và chọn đây làm đại diện tiêu biểu nhất.

Tác phẩm gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác nhờ cấu trúc trục hình thể vươn cao từ phần đế vững chãi với những nếp cuộn mềm mại, uyển chuyển. Càng lên cao, khối điêu khắc càng mở rộng thành hai mảng lớn gợi liên tưởng đến đôi cánh đang sải rộng. Sự chuyển biến tinh tế từ nặng sang nhẹ, từ trạng thái tĩnh tại sang chuyển động bay bổng đã truyền tải trọn vẹn thông điệp nghệ thuật của tác giả.

Nói về "đứa con tinh thần" ưng ý nhất, nhà điêu khắc Hùng Kiến chia sẻ: “Tôi tâm đắc tác phẩm này bởi nó gói lại khá rõ tinh thần mà mình theo đuổi: từ những cảm xúc rất riêng tạo nên một hình thể có khả năng gợi mở nhiều liên tưởng. Với tôi, 'Mộng thiên thần' không chỉ nói về vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn gợi đến khát vọng tự do, sự chuyển hóa và mong muốn vượt khỏi những giới hạn hữu hình. Tôi hy vọng mỗi người xem sẽ có cách cảm nhận của riêng mình.”

Sự xuất hiện của bộ 5 tác phẩm điêu khắc giàu chất thơ của Hùng Kiến cùng các sáng tác đa dạng của 6 nghệ sĩ đồng hành đã biến triển lãm "Thất Tinh" trở thành điểm hẹn nghệ thuật giàu chiều sâu, mở ra những góc nhìn mới mẻ về ký ức, nội tâm và văn hóa cho công chúng yêu mỹ thuật Thủ đô.

Triển lãm “Thất Tinh” được diễn ra từ ngày 12 đến 19/11, tại Triển lãm mỹ thuật Việt Nam.