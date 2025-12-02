Cựu chiến binh xứ Lạng làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo

Hương rơm chiều và cặp bò tri ân

Những ngày cuối tháng 11 chúng tôi trở về thôn Đoàn Kết, trong tiết trời bắt đầu se se lạnh nhưng trong ngôi nhà mới xây của ông Nông Văn Hoa (sinh năm 1952) một không khí đầm ấm với tiếng cười đùa của con trẻ và hạnh phúc của gia đình khi mới viết đơn xin thoát hộ cận nghèo.

Ông Hoa cẩn thận lấy rơm, nước cho 2 chú bò của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Vừa mới tới sân nhà ông Hoa, chúng tôi đã thấy bóng dáng ông Hoa đang ôm bó rơm để cho 2 chú bò ăn.

Ông Hoa với nụ cười hiền hậu, chia sẻ thêm: Mới nuôi có mấy tháng thôi nhà báo ạ, nhưng 2 chú bò lớn nhanh lắm. Cứ đến cuối ngày là tôi lại lấy rơm cho bò ăn thêm.

Công việc đâu và đấy, ông Hoa mời chúng tôi vào nhà uống nước. Trong căn nhà mới vẫn còn mùi vôi vữa, xi măng ông Hoa chia sẻ thêm: Nhà tôi có 7 nhân khẩu, tôi và vợ thì đã lớn tuổi, 3 đứa cháu nhỏ thì vẫn đang đi học, chỉ có 2 vợ chồng đứa con trai là lao động chính.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình ông Hoa, bà Đặng Thị Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đoàn Kết cho biết thêm: Hoàn cảnh gia đình ông Hoa cũng rất khó khăn, mấy năm trước 2 ông bà và người con trai thường xuyên ốm đau phải đi viện, vì vậy cái nghèo vẫn cứ bám riết gia đình.

Được biết ông Hoa là từng là bộ đội, còn vợ thì là cựu thanh niên xung phong. Hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, khi trở về quê hương, 2 ông bà cũng chăm chỉ phát triển kinh tế nhưng do đông con, ít ruộng đất, ít đồi rừng… thiếu tư liệu sản xuất vì vậy kinh tế rất vất vả.

Ý chí của người cựu chiến binh già làm đơn thoát cận nghèo

Nhưng với tinh thần của người lính, người thanh niên xung phong, đã không cho phép họ gục ngã. Ngay sau khi cả nhà may mắn qua khỏi giai đoạn ốm đau, ông Hoa đã cùng gia đình đã bắt tay ngay vào việc vực dậy kinh tế.

Năm 2025 gia đình ông Hoa đã làm đơn xin thoát hộ cận nghèo. Ảnh: Hoàng Tính

Đúng lúc đó, địa phương cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để chăn nuôi, trong đó có gia đình ông Hoa.

Cả nhà đã dồn sức chăm sóc cặp bò, người thì chăn dắt bò ăn cỏ hàng ngày, người thì lấy rơm, lấy nước, cho ăn thêm cám và trồng rừng kinh tế với 1 ha.

Từ lúc gia đình không còn ai phải đi viện, vì vậy nguồn thu nhập của gia đình ông Hoa cùng dần dần ổn định.

Với sự hỗ trợ của các con và sự cố gắng của gia đình, năm 2024 ngôi nhà 5 gian của gia đình ông Hoa cũng đã được xây dựng kiên cố. Không chỉ có chỗ ở vững chắc, khang trang mà ngôi nhà còn là chỗ dựa để gia đình ông Hoa tập trung phát triển kinh tế.

Từ khi có được ngôi nhà mới và cặp bò được hỗ trợ, ông Hoa đã bàn với vợ và các con làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo của địa phương.

Ông Hoa cho biết thêm: Dù vẫn còn khó khăn, nhưng gia đình tôi đã làm đơn xin ra khỏi hộ cận nghèo, biết rằng nếu là hộ cận nghèo thì hàng năm gia đình tôi được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhưng thôi để sự hỗ trợ đó cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hành động chủ động viết lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ cận nghèo của gia đình ông Hoa đã khiến cả thôn Đoàn Kết khâm phục.

Bà Liên cho biết thêm: Khi nhận được đơn thoát khỏi hộ cận nghèo của gia đình ông Hoa, tôi thấy rất xúc động. Đây là hành động là rất đáng quý và trân trọng, là tấm gương sáng cho cả thôn về ý chí tự lực vươn lên.

Chia tay thôn Đoàn Kết cũng là lúc buổi chiều đã buông xuống, nhưng hình ảnh ông Hoa tuổi đã ngoài 70 đứng cạnh cặp bò với ánh mắt sáng lên sự tự hào và niềm tin vào tương lai tốt đẹp, đã đọng lại trong tôi ký ức đẹp.

Lá đơn xin thoát hộ cận nghèo của gia đình ông Hoa không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là tuyên ngôn của một gia đình nông dân kiên cường. Khẳng định rằng với sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và ý chí tự lực của bản thân, không có khó khăn nào là không thể vượt qua.