Cựu Chủ tịch huyền thoại của Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100

Alan Greenspan giữ chức Chủ tịch Fed 5 nhiệm kỳ qua 4 đời tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN.

Vợ của Greenspan, nhà báo kỳ cựu của NBC News, Andrea Mitchell, cho biết trong một tuyên bố gửi tới đài truyền hình rằng chồng bà qua đời do biến chứng của bệnh Parkinson.

Theo NBC News , Mitchell nói thêm: "Ông ấy là một người đàn ông vĩ đại, người đã góp phần định hình nền kinh tế Mỹ trong nhiều thập kỷ dưới thời các tổng thống thuộc cả hai đảng, nhưng luôn trung thực trong việc thừa nhận những sai lầm của mình".

“Đối với tôi, ông ấy là chồng tôi, người đã định hình cuộc đời tôi từ buổi hẹn hò đầu tiên vào năm 1984. Ông ấy có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chày, đội Washington Commanders, quần vợt, golf và âm nhạc, đặc biệt là nhạc jazz” - bà tiếp tục. “Ông ấy sẽ được nhớ đến vì sự thông minh và lòng tốt của mình. Được làm bạn đời của ông ấy là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Greenspan giữ chức chủ tịch thứ 13 của ngân hàng trung ương từ năm 1987 đến năm 2006, một nhiệm kỳ trải qua 4 đời tổng thống - Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush.

Greenspan là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang có nhiệm kỳ dài thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, chỉ sau William McChesney Martin.

Từ năm 1991 đến năm 2001, ông đã lãnh đạo đất nước trải qua giai đoạn mở rộng kinh tế dài thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, theo Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia .

Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra Khủng hoảng Tài chính lưỡng đảng đã báo cáo vào năm 2011 rằng Greenspan đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007 - 2008 bằng cách ủng hộ việc bãi bỏ quy định trong lĩnh vực tài chính, dẫn đến sự "bùng nổ" trong hoạt động cho vay thế chấp rủi ro cao và chứng khoán hóa.

Greenspan sinh ngày 6/3/1926 tại khu Washington Heights, thành phố New York. Ông theo học trường trung học George Washington và học clarinet tại trường Juilliard trong một năm.

Greenspan nhận bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế học từ Đại học New York (NYU) lần lượt vào năm 1948 và 1950.

Ông theo học chương trình cao học kinh tế tại Đại học Columbia, dưới sự hướng dẫn của Arthur Burns, người sau này trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nhưng sau đó đã bỏ học. Năm 1977, Greenspan nhận bằng Tiến sĩ kinh tế từ Đại học New York (NYU).

Greenspan, một thành viên đảng Cộng hòa, đã tham gia chiến dịch tranh cử năm 1968 của cựu Tổng thống Richard Nixon với tư cách là điều phối viên chính sách nội địa. Sau đó, ông giữ chức chủ tịch thứ 10 của Hội đồng Cố vấn Kinh tế (CEA) từ năm 1974 đến năm 1977, dưới thời cựu Tổng thống Gerald Ford.

Khoảng thời gian làm việc tại CEA đã gián đoạn nhiệm kỳ dài của ông với tư cách là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty tư vấn kinh tế Townsend-Greenspan & Co. Greenspan bắt đầu đảm nhiệm vai trò này vào năm 1955 và rời đi vào năm 1987, khi Reagan đề cử ông kế nhiệm Paul Volcker làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang.

Trong thời gian nắm quyền điều hành ngân hàng trung ương, Greenspan đã dẫn dắt nền kinh tế Mỹ vượt qua giai đoạn kết thúc Chiến tranh Lạnh, bong bóng dot.com và hai cuộc suy thoái.

Các nhà kinh tế Alan Blinder và Ricardo Reis từng viết rằng từ năm 1998 đến năm 2004, đã có 14 lần ghi nhận sự bất đồng quan điểm với người đứng đầu ngân hàng trung ương trong các cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang - cơ quan quyết định lãi suất.

“Theo tiêu chuẩn của Greenspan, sự lãnh đạo của ông ấy hiếm khi bị đặt câu hỏi,” Reis và Blinder, những người từng giữ chức phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trong nhiệm kỳ của Greenspan, nhận xét.

Greenspan vừa hiện diện khắp mọi nơi lại vừa khó hiểu, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tranh luận về chính sách trong suốt nhiệm kỳ của mình, đồng thời cố tình sử dụng ngôn ngữ khó hiểu khi phát biểu trước các nhà lập pháp và báo chí.

Khi bị chất vấn về tình hình kinh tế hoặc quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang, Greenspan thường dùng đến "ngôn ngữ đặc trưng của Fed", mà ông mô tả vào năm 2007 là "một ngôn ngữ cố tình làm mờ ám để tránh những câu hỏi nhất định mà bạn biết là không thể trả lời".

Ông Greenspan nghỉ hưu năm 2006, và tổng thống Bush con đã bổ nhiệm Ben Bernanke kế nhiệm ông. Vài tháng trước đó, tổng thống đương nhiệm đã trao tặng ông Greenspan Huân chương Tự do Tổng thống - huân chương dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Janet Yellen, Jerome Powell và hiện tại là Kevin Warsh đã đảm nhiệm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang kể từ khi Greenspan rời nhiệm. Bernanke và Powell giữ chức vụ này trong tám năm, trong khi Yellen giữ chức vụ này trong bốn năm và Warsh bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào tháng Năm.

Greenspan kết hôn với nghệ sĩ Joan Mitchell năm 1952, nhưng cuộc hôn nhân bị hủy bỏ chưa đầy một năm sau đó. Ông hẹn hò với nhà báo quá cố Barbara Walters vào cuối những năm 1970, và bắt đầu hẹn hò với Mitchell năm 1984.

13 năm sau, hai người kết hôn trong một buổi lễ do cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg chủ trì.