Cựu Giám đốc Boeing Việt Nam làm Phó chủ tịch FLC
Tường Thụy
31/07/2026 6:52 PM (GMT+7)
Ông Michael Vu Nguyen, cựu Giám đốc quốc gia Boeing Việt Nam, vừa được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Tập đoàn FLC từ ngày 1/8, phụ trách hàng không và đầu tư hạ tầng sân bay.
Ông Michael (họ tiếng Việt là Nguyễn) là nhà quản lý cấp cao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại nhiều thị trường trên thế giới.
Ông tốt nghiệp tại trường Wharton School trực thuộc Đại học Pennsylvania, một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới thuộc hệ thống các đại học hàng đầu nước Mỹ.
Ông Michael Vu Nguyen (về hưu từ Boeing Việt Nam cuối tháng 7/2026) được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch FLC từ 1/8/2026. Ảnh: FLC
Trước khi gia nhập FLC, cựu Giám đốc quốc gia Boeing Việt Nam từng giữ các vị trí tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF-Vietnam Business Forum), Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội.
Ra đời năm 1997, VBF là kênh đối thoại chính sách liên tục, thường xuyên giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế. Mục tiêu của diễn đàn là cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
Việc bổ nhiệm cựu Giám đốc quốc gia Boeing Việt Nam làm Phó chủ tịch FLC diễn ra khi tập đoàn muốn mở rộng hoạt động đầu tư hạ tầng hàng không.
Cụ thể, ngày 22/7/2026, FLC ký thỏa thuận nguyên tắc với HAS Development Corporation, doanh nghiệp Mỹ chuyên phát triển và khai thác sân bay, để nghiên cứu đầu tư nâng cấp sân bay Phù Cát và Pleiku theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vu Nguyen, FLC và HASDC đã phối hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng hai sân bay Phù Cát và Pleiku, và đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương vào ngày 10/7/2026.
Với kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng, ông Michael được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác mới, tăng cường kết nối đầu tư và góp phần mở rộng kinh doanh của FLC.
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