Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh): Đưa hơn 3.100 du khách về đất liền an toàn trước khi bão số 1 (Maysak) đổ bộ
Quang Sơn
03/07/2026 7:29 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã khẩn trương điều động các chuyến tàu đưa toàn bộ hành khách về đất liền, đồng thời kêu gọi 100% tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước 17 giờ ngày 3/7.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đặc khu Cô Tô, trong ngày 3/7, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các hãng vận tải hành khách bố trí 18 chuyến tàu, kịp thời đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn. Chuyến tàu cuối cùng rời cảng Cô Tô vào lúc 16 giờ cùng ngày, vận chuyển 248 hành khách cuối cùng vào bờ, hoàn thành công tác di chuyển trước thời điểm cơ quan chức năng tạm dừng cấp phép tàu rời cảng theo quy định.
Song song với việc sơ tán hành khách, công tác đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện thủy cũng được triển khai quyết liệt. Đến 17 giờ ngày 3/7, toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên địa bàn đã được kêu gọi, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn tại Khu neo đậu tránh trú bão thuộc Khu Dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Kho Gạo. Công tác neo đậu, kiểm đếm phương tiện được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Theo dự báo, từ trưa và chiều ngày 4/7, thời tiết tại vùng biển Quảng Ninh sẽ có diễn biến đặc biệt phức tạp. Riêng tại khu vực đặc khu Cô Tô và đặc khu Vân Đồn, gió sẽ mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-7, sau đó tiếp tục tăng mạnh lên cấp 7-8, giật tới cấp 9-10. Sóng biển dự kiến cao từ 2-4m khiến biển động mạnh. Các khu vực ven biển khác trên địa bàn toàn tỉnh cũng nằm trong diện chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão với nguy cơ cao xảy ra gió mạnh và sóng lớn.
Trước tình hình khẩn cấp này, ngay sau hội nghị triển khai công tác ứng phó, đồng chí Nguyễn Danh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các lực lượng chức năng lập tức vào cuộc. Lãnh đạo đặc khu yêu cầu các đơn vị khẩn trương cập nhật liên tục diễn biến thời tiết, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để kịp thời đưa ra cảnh báo tới người dân, ngư dân và du khách. Đồng thời, các lực lượng phải tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các công trình ven biển cùng những khu vực có nguy cơ mất an toàn cao.
Để chủ động trước mọi tình huống, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ. Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, luôn trong tư thế sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngay khi có sự cố xảy ra.
Với tinh thần chủ động và quyết liệt, lãnh đạo đặc khu đặc biệt nhắc nhở các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Toàn bộ hệ thống chính trị sẽ được huy động đồng bộ nhằm mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án để nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất ngay sau khi bão tan.
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