Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Trong nội dung cho Côn Đảo, VNVC sẽ tiêm vắc xin cúm miễn phí thế hệ mới của Sanofi Pasteur (Pháp) trong 3 năm liên tiếp, mỗi năm một liều cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo.

Số vắc xin này được ưu tiên cung ứng theo kế hoạch triển khai tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo và được bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn GSP đầu tiên tại Côn Đảo do VNVC trao tặng, theo Cổng thông tin Chính phủ.

VNVC triển khai tư vấn và tiêm vắc xin tại Côn Đảo. Nguồn: VGP

Ngoài ra, VNVC sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ bảo quản, lưu trữ, sử dụng vaccine theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng cao để cán bộ y tế Côn Đảo tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Cũng theo Cổng thông tin Chính phủ, VNVC cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thiết yếu để Côn Đảo chủ động phòng chống dịch bệnh tại địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt của Việt Nam.

Gói tài trợ của VNVC nhận được sự ủng hộ, khích lệ từ Thành ủy, UBND, Sở Y tế TPHCM khi phát huy thế mạnh của các đơn vị y tế tư nhân như VNVC trong mối quan hệ gắn kết giữa các thành phần kinh tế công - tư, với mục tiêu chung là nâng cao sức khỏe, chất lượng sống của cộng đồng, đảm bảo người dân mọi vùng miền được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Hệ thống kho bảo quản vắc xin của Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại Côn Đảo. Nguồn: VGP

VNVC trao gói tài trợ này tại Côn Đảo ngày 16/5 dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo và đông đảo nhân dân Côn Đảo.

Hiện nay, TPHCM đang dẫn đầu cả nước về đẩy mạnh các giải pháp phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, trong đó chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, củng cố hệ thống y tế dự phòng ở cả các khu vực xa trung tâm, vùng biển đảo theo hướng hiện đại, chủ động và bền vững, Cổng thông tin Chính phủ cho biết.