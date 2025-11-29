Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông

Hải Long

29/11/2025 5:55 AM (GMT+7)

Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.

Bình minh ở Vân Đồn đầu đông là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Sương mỏng giăng trên mặt biển Cái Rồng, tạo cảm giác biển như rộng thêm và bầu trời như gần hơn.
Đầu đông cũng là thời điểm Vân Đồn đẹp theo cách dịu êm nhất. Những con đường ven biển vắng bóng xe du lịch, chỉ còn tiếng gió thổi qua rặng phi lao và tàu đánh cá của ngư dân chuẩn bị cho buổi ra khơi.
Ánh nắng đầu tiên xuất hiện không quá gắt gỏng, chỉ nhẹ nhàng phủ một tấm lụa vàng lên những con thuyền, những mỏm đá và các dãy núi vôi sừng sững ngoài khơi.
Trời đông ở Vân Đồn không lạnh tê tái như vùng núi, mà chỉ se se, đủ để người ta cảm nhận sự chuyển mùa nhưng vẫn thoải mái khi dạo bước trên bãi cát vàng mịn.
Khu đô thị Thống Nhất Vân Đồn với nhiều công trình đang xây dựng quanh những núi đá vôi tạo ra khung cảnh ấn tượng chỉ có ở nơi đây.
Những làng chài ở Vịnh Bái Tử Long bám quanh những đảo đá vôi cũng nhuộm vàng trong ánh nắng mặt trời những ngày đầu đông.
Đảo Quan Lạn với con đường xuyên đảo vừa được nâng cấp to đẹp hơn chạy song song với tuyến đê bao biển cho thấy cuộc sống yên bình của người dân nơi đây.
Khu vực biển ở đảo Lỗ Hố cũng chuyển sang màu xanh ngọc bích, nơi đây đang xây dựng trại sản xuất giống thủy sản Vân Đồn.
Những dãy núi đá soi bóng xuống mặt nước, vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc do thiên nhiên vẽ nên.
Khu nuôi trồng thủy sản nằm xen giữa quần thể núi đá vôi, tạo nên bức tranh sinh động của con người hòa cùng thiên nhiên.
Làng chài Lã Vọng là làng chài nuôi cá biển ở Vân Đồn trong nắng chiều.
Có lẽ vì thế mà Vân Đồn vào đầu đông đẹp theo một cách rất riêng – không ồn ào, không phô trương, mà nhẹ nhàng, tinh tế và khiến lòng người như chậm lại. Đó là vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với đời sống, là sự bình yên hiếm có mà ai đã từng một lần trải qua đều khó lòng quên được.
