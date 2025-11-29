Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông
Hải Long
29/11/2025 5:55 AM (GMT+7)
Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.
Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI
Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Ninh.
Công bố danh sách xã, đặc khu miền núi giai đoạn 2026 - 2030 tại Quảng Ninh
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phê duyệt danh sách xã, đặc khu miền núi trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.
