Đặc khu Vân Đồn lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch 1/500 dự án "tỷ USD" do Sun Group đầu tư

Theo nội dung thông báo, UBND đặc khu Vân Đồn phối hợp với Công ty Cổ phần Mặt trời Vân Đồn phối hợp tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian niêm yết lấy ý kiến từ ngày 23/6/2026 đến ngày 13/7/2026, hình thức lấy ý kiến gồm: Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; Đăng tải hồ sơ quy hoạch lên cổng thông tin điện tử thành phần của đặc khu Vân Đồn, fanpage DDCI của đặc khu Vân Đồn.

Về địa điểm niêm yết, trưng bày bản đồ quy hoạch, tại trụ sở làm việc phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị đặc khu Vân Đồn và nhà văn hoá các thôn Đài Làng, Đài Mỏ.

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino do Sun Group làm chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cuối cùng. (Ảnh: QN)

Trước đó, vào ngày 19/12/2025, tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Sun Group chính thức khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino có tổng mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích hơn 244 ha.

Theo đó, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại. Mục tiêu dự án hướng tới kiến tạo một điểm đến giải trí - du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7.

Dự án được lấy ý tưởng quy hoạch dựa trên triết lý “Art in Landscape - Nghệ thuật trong cảnh quan”. Với cấu trúc đô thị mở, trục cảnh quan, quảng trường và tuyến đi bộ được kết nối liền mạch, dự án hướng tới tạo ra một điểm đến xanh - đẹp - tiện ích, đủ sức giữ chân du khách dài ngày và hình thành nhịp sống du lịch năng động suốt bốn mùa.

Cũng theo thông tin niêm yết, giai đoạn đầu, chủ đầu tư sẽ triển khai tổ hợp khách sạn mang thương hiệu Marriott với hàng ngàn phòng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng hướng biển, phân khu shophouse thương mại và chuỗi tiện ích dịch vụ, giải trí đa dạng quy mô lớn.