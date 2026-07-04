"Đại chiến" AI Trung Quốc bùng nổ: Alibaba - Tencent bắt tay rót vốn vào “cỗ máy tạo video AI” Kling

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Kuaishou Technology – nền tảng video ngắn hàng đầu Trung Quốc – vừa công bố một thương vụ huy động vốn quy mô lớn trị giá hơn 19 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,8 tỷ USD) cho mảng trí tuệ nhân tạo Kling AI. Đáng chú ý, vòng gọi vốn này có sự tham gia của hàng loạt “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như Alibaba và Tencent, cùng với Baidu, cho thấy mức độ cạnh tranh và kỳ vọng rất lớn đối với lĩnh vực AI đang bùng nổ tại quốc gia này.

Theo thông báo từ Kuaishou Technology ngày thứ Năm, thương vụ định giá mảng Kling AI ở mức khoảng 15 tỷ USD trước khi nhận vốn (pre-money valuation). Tổng quy mô huy động được giới hạn tối đa 20,45 tỷ nhân dân tệ, và có thể mở rộng thêm một nhà đầu tư chiến lược trong vòng hai tháng tới.

Sau khi hoàn tất đợt bơm vốn, tỷ lệ sở hữu của Kuaishou tại Kling AI sẽ giảm từ 100% xuống còn khoảng 68%, phản ánh quá trình pha loãng cổ phần để đổi lấy nguồn lực tài chính và đối tác chiến lược mới. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái AI của công ty.

Kling AI là một trong những dịch vụ tạo video bằng trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất tại Trung Quốc, cho phép người dùng tạo nội dung video từ văn bản hoặc hình ảnh. Trong quý I, mảng này ghi nhận doanh thu khoảng 650 triệu nhân dân tệ, tăng hơn gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ tăng trưởng rất nhanh của nhu cầu AI sáng tạo nội dung.

Sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Tencent và Baidu cũng được giới phân tích xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua AI tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Những doanh nghiệp này không chỉ đầu tư tài chính mà còn có thể tích hợp công nghệ, dữ liệu và nền tảng người dùng để mở rộng ứng dụng của AI trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các nhà phân tích tại Citi nhận định mức định giá của Kling AI không gây bất ngờ, nhưng danh sách nhà đầu tư lại “rất ấn tượng”. Theo họ, sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển sang các bản nâng cấp sản phẩm sắp tới của Kling AI, vốn có thể quyết định vị thế cạnh tranh của nền tảng này trong thị trường AI video đang ngày càng khốc liệt.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của Kuaishou tại Hong Kong đã có thời điểm tăng tới 6,9% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng sau đó nhanh chóng bị thu hẹp và kết phiên gần như đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các thay đổi cấu trúc sở hữu và kỳ vọng dài hạn.

Trước đó vào tháng 5, Kuaishou từng thừa nhận đang xem xét tái cấu trúc mảng Kling AI, thậm chí có khả năng tách riêng (spin-off), sau khi xuất hiện nhiều tin đồn từ truyền thông. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Thương vụ lần này không chỉ củng cố vị thế của Kuaishou trong lĩnh vực AI tạo sinh, mà còn phản ánh làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc – nơi các tập đoàn công nghệ hàng đầu đang cạnh tranh quyết liệt để giành lợi thế trong cuộc đua công nghệ thế hệ mới.