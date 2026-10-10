'Đại chiến của những tỷ phú': Ông Elon Musk nổi giận công kích trùm viễn thông Ấn Độ Mukesh Ambani

Tỷ phú Elon Musk đang liên tục công kích trùm viễn thông Ấn Độ Mukesh Ambani. Ảnh BI

Theo Business Insider ngày 10/10, tỷ phú Elon Musk đang công khai chỉ trích ông Mukesh Ambani, Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries và là một trong những người giàu nhất Ấn Độ, trong bối cảnh dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX vẫn chờ hoàn tất các thủ tục phê duyệt để hoạt động tại quốc gia này.

Đầu tuần, Musk cáo buộc một số “nhà tài phiệt” muốn duy trì thế độc quyền trên thị trường viễn thông Ấn Độ, nhưng không nêu đích danh. Đến ngày 8/10, ông trực tiếp nhắc tên Ambani trong bài đăng trên mạng xã hội X, đặt câu hỏi liệu vị tỷ phú này có phải là “người thực sự điều hành Ấn Độ” hay không.

Musk cho biết Starlink đã được cấp phép tại hơn 165 quốc gia và dành 5 năm tuân thủ các quy định của chính phủ Ấn Độ, nhưng vẫn chưa nhận được giấy phép cần thiết. Ông tiếp tục đăng tải một thông điệp mang tính mỉa mai hôm 9/10, gọi Ambani là “Thủ tướng” và đề nghị ông cho phép Starlink tham gia cạnh tranh.

Thủ tướng thực tế của Ấn Độ là Narendra Modi, người có quan hệ nhìn chung khá thân thiện với Musk.

Cuộc cạnh tranh giữa Starlink và Reliance Jio

Reliance Industries sở hữu Reliance Jio, nhà mạng di động lớn nhất Ấn Độ, với hơn 500 triệu khách hàng theo công bố của doanh nghiệp. Việc Starlink gia nhập thị trường có thể tạo thêm đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kết nối Internet, đặc biệt tại những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông truyền thống.

Đây không phải lần đầu Starlink gặp trở ngại tại Ấn Độ. Năm 2021, công ty bắt đầu nhận đơn đặt trước dịch vụ khi chưa có đầy đủ giấy phép. Bộ Truyền thông Ấn Độ sau đó khuyến cáo người dân không đăng ký dịch vụ Starlink đang được quảng cáo.

Năm 2024, Reliance vận động chính phủ phân bổ phổ tần vệ tinh thông qua đấu giá thay vì cấp phát theo cơ chế hành chính, nhưng không đạt được mục tiêu này.

Đáng chú ý, năm 2025, Reliance Jio và Starlink công bố thỏa thuận hợp tác phân phối có điều kiện. Theo đó, sản phẩm Starlink dự kiến được bán tại các cửa hàng và kênh trực tuyến của Jio, với điều kiện dịch vụ được cơ quan chức năng phê duyệt.

Khoảng tháng 6/2025, Starlink nhận được một giấy phép quan trọng từ cơ quan viễn thông Ấn Độ, mở đường cho kế hoạch triển khai dịch vụ. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho biết quá trình đánh giá an ninh vẫn đang được tiến hành và cần hoàn tất trước khi dịch vụ có thể chính thức hoạt động.

Theo Business Insider, đại diện Reliance Jio và Bộ Truyền thông Ấn Độ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Vụ việc cho thấy tham vọng mở rộng toàn cầu của Starlink vẫn phải đối mặt với những rào cản pháp lý và lợi ích cạnh tranh tại các thị trường lớn.