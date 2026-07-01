"Đại dịch" lừa đảo trực tuyến ở Mỹ khiến hàng triệu người dính bẫy
V.N (Theo RT)
01/07/2026 4:04 PM (GMT+7)
Theo một cuộc khảo sát mới, khoảng 15 triệu người Mỹ đã bị lừa đảo mất tiền trong năm 2025, trong đó nội dung do AI tạo ra và deepfake chiếm một phần đáng kể trong các trường hợp. Tổng thiệt hại trên toàn quốc ước tính đạt 68 tỷ USD vào năm ngoái, tương đương khoảng 186 triệu USD bị đánh cắp mỗi ngày.
Những phát hiện này đến từ một báo cáo có tên "Nước Mỹ của những trò lừa đảo: Hậu quả về tài chính và tinh thần", được tổ chức thăm dò Gallup và tổ chức chống lừa đảo Stop Scams Alliance công bố vào thứ Ba 30/6, dựa trên khảo sát hơn 5.000 người trưởng thành ở Mỹ.
Trong số những người được hỏi, 6% cho biết họ đã bị lừa đảo trực tiếp, và 4% khác cho biết một thành viên khác trong gia đình họ đã bị lừa. Nhìn chung, 24% đã từng bị lừa đảo trong đời, trong đó 10% bị lừa đảo nhiều hơn một lần.
Hơn một phần mười nạn nhân (12%) cho biết vụ lừa đảo của họ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ deepfake, mặc dù các tác giả của cuộc khảo sát lưu ý rằng con số này có thể thấp hơn quy mô thực tế, vì nội dung do AI tạo ra rất khó để nạn nhân phát hiện.
Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất nhìn chung bao gồm các trang web giả mạo thu thập dữ liệu tài chính (40%), các kế hoạch thu phí trước (24%) và các lời chào mời đầu tư giả mạo (19%). Kẻ lừa đảo thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (19%), nhân viên ngân hàng (15%) hoặc quan chức chính phủ (14%) để chiếm được lòng tin của nạn nhân.
Trong những năm gần đây, gian lận dựa trên trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các vụ lừa đảo giả giọng người thân hoặc giám đốc điều hành đang gặp khó khăn, sử dụng hình ảnh và danh tính giả mạo do AI tạo ra, và video giả mạo thời gian thực được sử dụng trong các vụ gian lận doanh nghiệp.
Trường hợp thứ hai dẫn đến một trong những vụ lừa đảo tốn kém nhất từng được ghi nhận: vào tháng 1/2024, một nhân viên tài chính tại công ty kỹ thuật Arup của Anh đã bị lừa chuyển hơn 25 triệu USD cho bọn tội phạm sau khi tham gia một cuộc gọi video deepfake được nhắm mục tiêu cực kỳ chính xác, trong đó mọi "đồng nghiệp khác" bao gồm cả người trông giống như giám đốc tài chính của công ty, đều được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.
Theo khảo sát, hơn một nửa số vụ lừa đảo năm ngoái (56%) liên quan đến thiệt hại từ 500 USD trở xuống, mặc dù mức thiệt hại trung bình mỗi vụ lên tới 5.578 USD do một số thủ đoạn cho phép kẻ gian lận thu được hàng chục nghìn USD. Trong số các hộ gia đình bị ảnh hưởng, 21% mô tả thiệt hại tài chính là "khó khăn nghiêm trọng", con số này tăng lên 28% đối với những người có thu nhập dưới 80.000 USD một năm.
Bên cạnh thiệt hại về tài chính, cuộc khảo sát cũng cho thấy tác hại tâm lý trên diện rộng: 73% nạn nhân cho biết sức khỏe tinh thần hoặc hạnh phúc của họ bị ảnh hưởng tiêu cực, trong đó 28% mô tả tác động là "rất tiêu cực".
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