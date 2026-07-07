Đại học Thái Nguyên tuyển hơn 28.200 chỉ tiêu, loạt ngành AI, bán dẫn hút thí sinh
Hà Thanh
07/07/2026 5:31 PM (GMT+7)
Mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý khi quy mô tuyển sinh tiếp tục duy trì ở mức lớn, phương thức xét tuyển đa dạng hơn và nhiều ngành đào tạo mới được mở theo xu hướng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và khoa học dữ liệu.
Đại học Thái Nguyên áp dụng 8 phương thức tuyển sinh
Tại Hội nghị giao ban báo chí Thái Nguyên tháng 6, ông Nguyễn Danh Nam - Trưởng ban Ban Đào tạo và Quản lý người học, Đại học Thái Nguyên đã thông tin khái quát về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Đại học Thái Nguyên.
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2026 là 28.236 chỉ tiêu, trong đó 23.931 chỉ tiêu đại học và 4.305 chỉ tiêu cao đẳng.
Một trong những điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là việc áp dụng 8 phương thức xét tuyển, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào kết quả thi tốt nghiệp THPT như trước đây.
Các phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực HSA, SPT, TSA; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; kết hợp điểm thi với năng khiếu hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; và xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.
Việc mở rộng phương thức xét tuyển được xem là xu hướng chung của giáo dục đại học hiện nay, giúp thí sinh có thêm lựa chọn và giảm áp lực tập trung vào một kỳ thi duy nhất.
Năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục tổ chức kỳ thi V-SAT – một hình thức đánh giá đầu vào trên máy tính đang được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng.
Trong các đơn vị thành viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông có chỉ tiêu cao nhất với 4.530 chỉ tiêu. Tiếp đến là Trường Đại học Y - Dược với 4.467 chỉ tiêu, Trường Đại học Khoa học với 3.590 chỉ tiêu, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh với 3.328 chỉ tiêu và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp với 3.285 chỉ tiêu.
Nhóm trường công nghệ, kỹ thuật và y dược tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tuyển sinh.
Mở thêm nhiều ngành đào tạo mới
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại học Thái Nguyên đã phê duyệt mở mới 35 ngành và chương trình đào tạo, gồm 1 ngành tiến sĩ, 10 ngành thạc sĩ, 25 ngành đại học, 9 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và 1 chương trình liên kết quốc tế.
Nhiều ngành mới tập trung vào các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao như Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường…
Đáng chú ý, các chương trình liên quan đến bán dẫn và vi mạch tiếp tục được tuyển sinh tại nhiều trường thành viên, trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang được định hướng phát triển mạnh tại Việt Nam.
Năm 2026, nhiều đơn vị đào tạo triển khai các chương trình học bổng dành cho tân sinh viên có thành tích cao. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh công bố học bổng 6 triệu đồng/sinh viên cho khoảng 50 tân sinh viên xuất sắc, với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng.
Ngoài ra, sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP với mức hỗ trợ từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng/tháng.
Nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục được hưởng các chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định hiện hành.
Theo số liệu của Đại học Thái Nguyên, hiện có hơn 1.000 lưu học sinh đến từ 26 quốc gia đang học tập tại 10 cơ sở đào tạo của Đại học.
Đến nay, toàn hệ thống có 95 ngành và chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng, trong đó 58 chương trình đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 37 chương trình đạt chuẩn AUN-QA.
Năm 2026, Đại học Thái Nguyên thành lập thêm Phân hiệu tại Điện Biên và Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, đồng thời tiếp tục tuyển sinh tại các phân hiệu ở Lào Cai và Hà Giang.
Các đơn vị này đào tạo nhiều ngành phục vụ nhu cầu địa phương như giáo dục, nông nghiệp, công nghệ thông tin, điều dưỡng, du lịch và kinh tế.
Việc mở rộng mạng lưới đào tạo được xem là một trong những giải pháp nhằm tăng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh công bố đề án tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử, các trường đẩy mạnh tư vấn trực tiếp tại trường THPT, tổ chức ngày hội tuyển sinh, tư vấn trực tuyến và duy trì hệ thống đường dây nóng hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình đăng ký xét tuyển.
Nhìn chung, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 tại Thái Nguyên cho thấy xu hướng mở rộng quy mô đi cùng với đa dạng hóa phương thức xét tuyển và điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.
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