Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên khép lại với 206 bộ huy chương, gần 4.000 người tham gia
PV
10/10/2026 5:59 PM (GMT+7)
Sáng 10/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X, năm 2026. Đại hội có 19 môn thi đấu, thu hút gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ tham gia, với tổng cộng 206 bộ huy chương được trao.
Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thái Nguyên lần thứ X được triển khai rộng khắp, chia thành hai giai đoạn, từ cơ sở đến cấp tỉnh. Đến hết tháng 6/2026, toàn bộ 92/92 xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong các tầng lớp Nhân dân.
Ở cấp tỉnh, các nội dung thi đấu diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10/2026, với 19 môn thể thao và sự tham gia của gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trong đó có trên 1.000 vận động viên là người dân tộc thiểu số. Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao 206 bộ huy chương.
Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Hà Thị Bích Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội khẳng định, Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo thêm động lực phát triển phong trào thể dục thể thao.
Theo bà Hồng, Đại hội không chỉ là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, biểu dương những thành tích nổi bật mà còn giúp phát hiện các vận động viên có năng khiếu, triển vọng, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và đào tạo thể thao thành tích cao.
Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển thể dục thể thao; nâng cao chất lượng hoạt động thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân duy trì thói quen tập luyện. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên sẽ chú trọng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng kế cận, chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong quá trình tổ chức và triển khai Đại hội.
Cụ thể, 19 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; 13 tập thể và 18 cá nhân được Ban Tổ chức Đại hội tặng Giấy khen. Bên cạnh đó, 8 xã, phường có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở được trao Cờ. Các tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X cũng được trao Cờ, biểu dương kết quả đạt được trong phong trào thể thao.
Cũng trong sáng 10/10, gần 5.000 người tại điểm cầu Thái Nguyên tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, kết nối trực tuyến với điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).
Sau chương trình kết nối trực tuyến, các đại biểu và người tham gia tại Thái Nguyên tổ chức chạy hưởng ứng, trải nghiệm các môn thể thao. Hoạt động góp phần vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân duy trì tập luyện, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.
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