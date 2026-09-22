Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X quy tụ 34 khối diễu hành, với hơn 26.000 người tham gia

Ngọn lửa từ ATK Định Hóa mở màn ngày hội thể thao

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26/9 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn, quy tụ các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo lực lượng đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X sẽ được khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 26/9/2026 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Đại hội được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là nghi thức thắp lửa truyền thống. Theo kế hoạch, ngọn lửa Đại hội sẽ được thắp sáng từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, sau đó do 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh rước về Sân vận động tỉnh.

Vận động viên Dương Văn Kiên cùng 9 vận động viên tiêu biểu sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc và trao đuốc để Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội.

Việc lựa chọn ATK Định Hóa - địa danh gắn với lịch sử cách mạng của tỉnh Thái Nguyên làm nơi thắp lửa được xác định là một điểm nhấn trong chương trình khai mạc. Theo Ban Tổ chức, ngọn lửa Đại hội là biểu tượng của ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của toàn dân, tạo không khí trang trọng cho ngày hội thể thao của tỉnh.

Trước nghi thức thắp lửa, chương trình khai mạc sẽ mở đầu bằng màn diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối. Các khối đại diện cho lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các xã, phường cùng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài.

Theo kế hoạch, tổng lực lượng huy động tham gia lễ khai mạc dự kiến khoảng 26.170 người. Trong đó có các khối rước, diễu hành, vận động viên, trọng tài, đại biểu, khách mời, phóng viên, lực lượng tham gia chương trình đồng diễn, lực lượng làm nền trên khán đài và lực lượng phục vụ.

Ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 chủ trì Hội nghị rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội chiều 22/9. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Điểm kết nối của phần hội là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thái Nguyên – Tỏa sáng thể thao”, gồm 3 chương: “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”; “Thể thao lan tỏa – Chinh phục vinh quang”; “Thái Nguyên hội nhập - Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng”. Chương trình khai mạc dự kiến khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, Ban Tổ chức dự kiến tiến hành sơ duyệt vào tối 23/9 và tổng duyệt vào tối 24/9 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

19 môn tranh tài, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X được tổ chức với nội dung thi đấu gồm 19 môn thể thao, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10/2026.

Lực lượng tham dự gồm vận động viên thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại học Thái Nguyên, các xã, phường, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước thời điểm khai mạc, nhiều môn đã được tổ chức thi đấu gồm bóng bàn, bóng chuyền, Taekwondo, võ cổ truyền, Karate, Vovinam, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, bơi, pickleball, việt dã và bóng đá 7 người.

Trước đó ngày 6/9 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 đã chính thức khai mạc. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở các môn điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và bóng chuyền hơi. Các địa điểm thi đấu gồm Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Quảng trường Võ Nguyên Giáp và một số địa điểm khác theo kế hoạch.

Việc tổ chức các môn thi đấu không chỉ nhằm tạo sân chơi, đánh giá phong trào thể dục thể thao ở các địa phương, cơ quan, đơn vị mà còn là dịp tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh, chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Cùng với đó, Đại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh trong giai đoạn 2022-2026; nhằm nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, huấn luyện và điều hành các hoạt động thể thao.

Lễ bế mạc Đại hội dự kiến tổ chức ngày 10/10/2026 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Với việc tổ chức 19 môn thi đấu, quy tụ lực lượng vận động viên từ nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng, đồng thời góp phần phát hiện lực lượng vận động viên cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Thông qua Đại hội, Ban Tổ chức cũng hướng tới lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa, truyền thống và những thành tựu của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế.