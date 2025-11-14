Đại hội VASEL lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Bước tiến mới của ngoại khoa Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ cao

Sự kiện quy mô lớn này quy tụ đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên, nhà khoa học trong nước và quốc tế, thể hiện bước phát triển mạnh mẽ của ngoại khoa Việt Nam trong thời đại mới.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngô Huy

Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam được hợp nhất từ Hội Ngoại khoa Việt Nam (1962) và Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam (2005). Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Hội đã trở thành cái nôi quy tụ những nhà ngoại khoa hàng đầu của đất nước – nơi từng gắn với tên tuổi của các bậc thầy như Giáo sư Hồ Đắc Di, Giáo sư – Viện sĩ Tôn Thất Tùng, Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ, Giáo sư Nguyễn Dương Quang, Giáo sư Nguyễn Bửu Triều cùng nhiều thế hệ phẫu thuật viên tài năng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Ngô Huy

Qua nhiều thế hệ nối tiếp, ngoại khoa Việt Nam không ngừng cập nhật kỹ thuật tiên tiến, từ những ca phẫu thuật kinh điển thời chiến cho đến thời kỳ bùng nổ phẫu thuật nội soi và sự xuất hiện của robot trong y học.

Đại hội lần thứ II của Hội vì vậy được xem là bước ngoặt, đặt nền tảng cho định hướng phát triển trong 5 năm tới, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

GS.TS Trần Bình Giang - Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Ngô Huy

Đại hội diễn ra vào chiều 14/11, với sự tham dự của đông đảo đại biểu từ các bệnh viện trung ương và địa phương trên toàn quốc. Đại hội đã tiến hành các nội dung: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới, kiện toàn nhân sự và thống nhất định hướng hoạt động giai đoạn 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ mới được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ cao trong ngoại khoa; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; tổ chức các hội nghị – hội thảo chuyên sâu; mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa các trung tâm ngoại khoa trên toàn quốc.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngô Huy

Ngay sau Đại hội, Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc chính thức khai mạc, mở đầu bằng báo cáo tổng quan của chuyên gia quốc tế và sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, tạo nền tảng học thuật cho chuỗi hoạt động trong toàn bộ hai ngày hội nghị.

Hội nghị VASEL năm nay được đánh giá là một trong những sự kiện quy mô nhất từ trước tới nay, với gần 350 báo cáo khoa học trải rộng trên 8 hội trường. Các báo cáo phản ánh đầy đủ sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam, từ công nghệ cao, hồi phục sau phẫu thuật, ghép tạng cho tới ngoại tổng hợp, tiêu hóa, tiết niệu, chỉnh hình và nhiều lĩnh vực khác.

Tại các phiên báo cáo, phẫu thuật robot và ứng dụng hình ảnh ICG nổi lên như những chủ đề xuyên suốt. Nhiều báo cáo phân tích kết quả phẫu thuật robot trong điều trị ung thư trực tràng, ung thư phổi hay những ca cắt thận khó. Song song với đó, kỹ thuật ICG được trình bày cả ở lý thuyết lẫn thực hành với nhiều nội dung quan trọng, từ phẫu thuật gan mật cho đến lập bản đồ bạch huyết trong phẫu thuật đại – trực tràng. Các bài báo cáo cho thấy tốc độ tiếp cận nhanh chóng của Việt Nam với xu hướng ngoại khoa thế giới.

Chương trình hồi phục tăng cường sau phẫu thuật (ERAS) được tổ chức thành một phiên riêng, phản ánh sự chuyển dịch từ chăm sóc truyền thống sang mô hình chăm sóc toàn diện. Những kinh nghiệm triển khai ERAS hơn một thập kỷ tại Việt Nam được tổng kết, đồng thời hiệu quả của chương trình trong phẫu thuật thực quản, dạ dày, chỉnh hình hay lồng ngực cũng được phân tích sâu. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ERAS đang trở thành tiêu chuẩn mới trong điều trị hậu phẫu.

Lĩnh vực ghép tạng tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. Những chia sẻ về ca ghép khối tim – phổi đầu tiên thực hiện thành công tại Việt Nam gây ấn tượng mạnh, minh chứng cho trình độ của các trung tâm ghép tạng trong nước. Bên cạnh đó, hội nghị cũng cập nhật những thách thức trong ghép thận và các tiến bộ trong ghép gan bằng phẫu thuật nội soi từ người hiến đến người nhận.

Năm 2025, Hội nghị chào đón 15 chuyên gia quốc tế đến từ Hà Lan, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Sự tham gia này làm sâu sắc thêm giá trị học thuật của hội nghị, đặc biệt thông qua những báo cáo về dinh dưỡng sau phẫu thuật, phẫu thuật robot, ghép gan nhi, xạ trị trong điều trị ung thư hay ứng dụng iPSC từ nước tiểu. Các bài trình bày không chỉ mang tính cập nhật mà còn mở ra cơ hội hợp tác học thuật trong tương lai.

Một trong những nội dung được chờ đợi nhất tại VASEL 2025 là các ca mổ trình diễn và chương trình tập huấn diễn ra trong ngày 14/11. Tại đây, các bác sĩ được trực tiếp theo dõi những kỹ thuật khó như tái tạo dây chằng chéo bằng kỹ thuật all-inside, cắt gan nội soi ứng dụng ICG, điều trị thoát vị bẹn bằng nội soi hay tán sỏi qua da. Mỗi ca phẫu thuật không chỉ dừng lại ở trình diễn kỹ thuật mà còn được phân tích ngay lập tức để người xem hiểu rõ toàn bộ quy trình.

Ngày 15/11, chuỗi báo cáo khoa học chính thức diễn ra tại 8 hội trường với nội dung được chia theo chuyên ngành: gan mật tụy; tiêu hóa trên; ghép tạng – dinh dưỡng – ERAS; chấn thương chỉnh hình – cột sống – tạo hình; nhi và điều dưỡng; sản phụ khoa – tiết niệu – tim mạch – lồng ngực; video phẫu thuật; và đại trực tràng.

Hội nghị năm nay quy tụ sự tham dự của nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bình Dân cùng các trường đại học y trên cả nước. Sự gắn kết giữa các trung tâm ngoại khoa hàng đầu thể hiện qua việc chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, báo cáo nghiên cứu, mổ trình diễn và đào tạo điều dưỡng. Chương trình tiền hội nghị tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên càng tăng thêm giá trị thực hành và kết nối giữa các đơn vị.

VASEL 2025 không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của ngoại khoa Việt Nam. Với gần 350 báo cáo, sự góp mặt của chuyên gia quốc tế, hàng loạt kỹ thuật hiện đại được trình diễn và hệ thống hội trường đa chuyên ngành, Hội nghị năm nay khẳng định vai trò tiên phong của ngoại khoa Việt Nam trong cập nhật công nghệ mới và hội nhập quốc tế.

Sự thành công của Đại hội lần thứ II và Hội nghị VASEL 2025 mở ra kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ mới chủ động hơn, hiện đại hơn và hội nhập sâu rộng hơn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

