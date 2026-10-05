‘Đại lộ Doanh nhân’ đã có tên những doanh nghiệp nào trong đợt đầu tiên?
Tường Thụy
05/10/2026 2:31 PM (GMT+7)
Khu công nghiệp Thành Thành Công có “Đại lộ Doanh nhân” với các tuyến đường mang tên các thương hiệu Việt như Kềm Nghĩa, OCB, Duy Tân… trong dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Sự kiện khánh thành "đại lộ" này do Tập đoàn TTC phối hợp với Hội Anh Em Thương hiệu Việt (VBB) tổ chức nhằm ghi nhận hành trình gầy dựng và đóng góp của cộng đồng doanh nhân vào nền kinh tế.
Đại lộ Doanh nhân bên trong Khu công nghiệp Thành Thành Công ở Tây Ninh. Nguồn: TTC
Thông thường, tên đường gắn liền với danh nhân, địa danh hay mốc lịch sử. Tuy nhiên, với cộng đồng doanh nhân, phía sau mỗi thương hiệu được gầy dựng qua nhiều thập kỷ là hành trình kiên trì của những doanh nhân dám khởi nghiệp, dám đầu tư, tạo việc làm và đóng góp ngân sách cho đất nước.
Từ ý nghĩa đó, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, cũng là Chủ tịch VBB đã khởi xướng ý tưởng hình thành “Đại lộ Doanh nhân” và đưa tên một số doanh nghiệp lên bảng tên đường nội khu thuộc KCN Thành Thành Công (tỉnh Tây Ninh).
Website của doanh nghiệp viết: “Mỗi bảng tên đường ghi nhận một hành trình kinh doanh được xây dựng bằng bản lĩnh, uy tín, đồng thời gợi nhắc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước”.
Doanh nhân Nguyễn Minh Tuấn (đội nón), nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Kềm Nghĩa, bên con đường mang tên Kềm Nghĩa. Nguồn: TTC
Trong đợt khánh thành đầu tiên này, ngoài “Đại lộ Doanh nhân”, hệ thống giao thông bên trong KCN Thành Thành Công xuất hiện các tuyến đường mang tên những thương hiệu quen thuộc: Đường Kềm Nghĩa, Đường Ngân hàng OCB, Đường Duy Tân Recycling, Đường An Phước – Pierre Cardin và Đường Tập đoàn Đại Dũng. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở chính (hay văn phòng) tại TP.HCM.
Theo ông Đặng Văn Thành, việc đặt tên đường nội khu là lời tri ân thiết thực mà Tập đoàn TTC và VBB dành tặng cộng đồng doanh nhân. Trong thời gian tới, TTC sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này để lan tỏa mạnh mẽ hơn những dấu ấn cống hiến của lực lượng doanh nhân Việt.
Điểm đặc biệt là các tuyến đường này nằm ngay trong trung tâm sản xuất, logistics của KCN Thành Thành Công, nơi quy tụ gần 40.000 lao động. Nhờ đó, tên tuổi của các doanh nghiệp và thương hiệu hiện diện trực tiếp giữa nhịp vận hành nhà máy và dòng chảy hàng hóa hàng ngày.
Lễ khánh thành “Đại lộ Doanh nhân” trong KCN này diễn ra trong dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026) và 8 năm thành lập Hội Anh Em Thương hiệu Việt (17/10/2018 – 17/10/2026).
Gần 2 ha đất nông nghiệp ở TP.HCM sẽ thành đất khai thác khoáng sản
Gần 2 ha đất nông nghiệp tại xã Thường Tân vừa được TP.HCM cho phép chuyển sang đất phục vụ hoạt động khoáng sản. Khu đất sẽ được đưa vào dự án khai thác mỏ đá Tân Mỹ, trong bối cảnh nguồn vật liệu xây dựng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với các dự án hạ tầng trên địa bàn và khu vực lân cận.
Bán hàng trong nhóm kín, lực lượng chức năng phải mua hàng để lần tìm kho
Hoạt động mua bán qua mạng xã hội, nhóm kín và hội nhóm cư dân chung cư đang đặt ra nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát hàng hóa tại Hà Nội. Người bán liên tục thay đổi tài khoản, hàng được chuyển qua nhiều khâu trung gian, khiến lực lượng chức năng có lúc phải trực tiếp mua hàng để tìm nơi tập kết và xác minh vi phạm.
Cảng - vành đai - cao tốc - sân bay: Trục logistics phía Đông TP.HCM thêm một mắt xích
Nút giao giữa Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được định hướng trở thành một trong những điểm nhấn tại cửa ngõ phía Đông. Bên cạnh chức năng kết nối giao thông, TP.HCM còn tính tổ chức cuộc thi riêng để tìm thiết kế biểu tượng cho khu vực này.
Du lịch thu gần 283.000 tỷ đồng, sức mua và dòng vốn cùng tạo lực đẩy cho kinh tế TP.HCM
Du lịch tăng hơn 43%, bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 48% đang tạo nên những gam màu đáng chú ý trong bức tranh kinh tế TP.HCM sau 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm, Thành phố vẫn cần một quý cuối năm tăng tốc mạnh.
Bộ Y tế yêu cầu Shopee rà soát và dừng bán sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng, đồng thời đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp xác minh, xử lý sản phẩm được quảng cáo phòng đột quỵ nhưng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố.
Quỹ đất Trung ương tại TP.HCM sau thu hồi sẽ được sử dụng ra sao?
Trong bối cảnh TP.HCM cần huy động nguồn lực lớn cho đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị, việc rà soát, thu hồi và tái sử dụng các cơ sở nhà, đất bỏ trống, dôi dư hoặc khai thác kém hiệu quả được đặt ra như một bài toán về hiệu quả phân bổ nguồn lực đất đai. Thành phố vừa làm rõ cơ chế xử lý đối với quỹ nhà, đất do các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.
Gần 2 ha đất nông nghiệp ở TP.HCM sẽ thành đất khai thác khoáng sản
Bán hàng trong nhóm kín, lực lượng chức năng phải mua hàng để lần tìm kho
Hoạt động mua bán qua mạng xã hội, nhóm kín và hội nhóm cư dân chung cư đang đặt ra nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát hàng hóa tại Hà Nội. Người bán liên tục thay đổi tài khoản, hàng được chuyển qua nhiều khâu trung gian, khiến lực lượng chức năng có lúc phải trực tiếp mua hàng để tìm nơi tập kết và xác minh vi phạm.
Cảng - vành đai - cao tốc - sân bay: Trục logistics phía Đông TP.HCM thêm một mắt xích
Du lịch thu gần 283.000 tỷ đồng, sức mua và dòng vốn cùng tạo lực đẩy cho kinh tế TP.HCM
Bộ Y tế yêu cầu Shopee rà soát và dừng bán sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc
Quỹ đất Trung ương tại TP.HCM sau thu hồi sẽ được sử dụng ra sao?
Trong bối cảnh TP.HCM cần huy động nguồn lực lớn cho đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị, việc rà soát, thu hồi và tái sử dụng các cơ sở nhà, đất bỏ trống, dôi dư hoặc khai thác kém hiệu quả được đặt ra như một bài toán về hiệu quả phân bổ nguồn lực đất đai. Thành phố vừa làm rõ cơ chế xử lý đối với quỹ nhà, đất do các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.