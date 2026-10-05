‘Đại lộ Doanh nhân’ đã có tên những doanh nghiệp nào trong đợt đầu tiên?

Sự kiện khánh thành "đại lộ" này do Tập đoàn TTC phối hợp với Hội Anh Em Thương hiệu Việt (VBB) tổ chức nhằm ghi nhận hành trình gầy dựng và đóng góp của cộng đồng doanh nhân vào nền kinh tế.

Đại lộ Doanh nhân bên trong Khu công nghiệp Thành Thành Công ở Tây Ninh. Nguồn: TTC

Thông thường, tên đường gắn liền với danh nhân, địa danh hay mốc lịch sử. Tuy nhiên, với cộng đồng doanh nhân, phía sau mỗi thương hiệu được gầy dựng qua nhiều thập kỷ là hành trình kiên trì của những doanh nhân dám khởi nghiệp, dám đầu tư, tạo việc làm và đóng góp ngân sách cho đất nước.

Từ ý nghĩa đó, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, cũng là Chủ tịch VBB đã khởi xướng ý tưởng hình thành “Đại lộ Doanh nhân” và đưa tên một số doanh nghiệp lên bảng tên đường nội khu thuộc KCN Thành Thành Công (tỉnh Tây Ninh).

Website của doanh nghiệp viết: “Mỗi bảng tên đường ghi nhận một hành trình kinh doanh được xây dựng bằng bản lĩnh, uy tín, đồng thời gợi nhắc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước”.

Doanh nhân Nguyễn Minh Tuấn (đội nón), nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Kềm Nghĩa, bên con đường mang tên Kềm Nghĩa. Nguồn: TTC

Trong đợt khánh thành đầu tiên này, ngoài “Đại lộ Doanh nhân”, hệ thống giao thông bên trong KCN Thành Thành Công xuất hiện các tuyến đường mang tên những thương hiệu quen thuộc: Đường Kềm Nghĩa, Đường Ngân hàng OCB, Đường Duy Tân Recycling, Đường An Phước – Pierre Cardin và Đường Tập đoàn Đại Dũng. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở chính (hay văn phòng) tại TP.HCM.

Theo ông Đặng Văn Thành, việc đặt tên đường nội khu là lời tri ân thiết thực mà Tập đoàn TTC và VBB dành tặng cộng đồng doanh nhân. Trong thời gian tới, TTC sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này để lan tỏa mạnh mẽ hơn những dấu ấn cống hiến của lực lượng doanh nhân Việt.

Ông Trịnh Văn Tuấn (thứ 5 từ bên phải) - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB bên con đường mang tên Ngân hàng OCB. Nguồn: TTC



Điểm đặc biệt là các tuyến đường này nằm ngay trong trung tâm sản xuất, logistics của KCN Thành Thành Công, nơi quy tụ gần 40.000 lao động. Nhờ đó, tên tuổi của các doanh nghiệp và thương hiệu hiện diện trực tiếp giữa nhịp vận hành nhà máy và dòng chảy hàng hóa hàng ngày.

Lễ khánh thành “Đại lộ Doanh nhân” trong KCN này diễn ra trong dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026) và 8 năm thành lập Hội Anh Em Thương hiệu Việt (17/10/2018 – 17/10/2026).