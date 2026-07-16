Dân văn phòng có thể kiếm thêm 5-10 triệu đồng/tháng bằng cách nào?

Thị trường đang mua kỹ năng

Có một thay đổi khá rõ trên thị trường lao động vài năm trở lại đây. Nếu trước đây, phần lớn người đi làm chỉ có một nguồn thu từ lương thì hiện nay, nhiều người bắt đầu chủ động xây dựng thêm nguồn thu nhập thứ hai.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập cải thiện là tín hiệu tích cực, nhưng áp lực tài chính của nhiều gia đình vẫn không hề giảm. Chi phí nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu tích lũy khiến ngày càng nhiều người tìm kiếm thêm công việc ngoài giờ để cải thiện thu nhập.

Điều đáng chú ý là cơ hội kiếm thêm tiền hiện nay không còn giống trước. Mười năm trước, muốn có thu nhập phụ thường đồng nghĩa với việc mở cửa hàng, nhập hàng về bán hoặc đầu tư một khoản vốn nhất định. Còn bây giờ, nhiều doanh nghiệp lại có xu hướng thuê cộng tác viên theo dự án thay vì tuyển thêm nhân sự toàn thời gian.

Một cửa hàng cần người quản lý fanpage vài giờ mỗi tuần. Một doanh nghiệp nhỏ thuê cộng tác viên viết nội dung cho website. Một trung tâm ngoại ngữ tìm giáo viên dạy trực tuyến theo ca. Một hộ kinh doanh cần người dựng video ngắn để đăng TikTok. Những công việc này không yêu cầu người làm phải nghỉ việc hay đầu tư vốn lớn, nhưng đòi hỏi họ có một kỹ năng đủ tốt để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người nhận ra rằng, nguồn thu nhập phụ không nhất thiết phải đến từ một nghề mới. Với phần lớn dân văn phòng, tài sản giá trị nhất lại chính là kinh nghiệm đã tích lũy trong công việc hằng ngày.

Một nhân viên kế toán sẽ hiểu quy trình quyết toán thuế, chuyên viên nhân sự biết cách sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn ứng viên, còn gười làm marketing quen với việc viết nội dung, quản lý fanpage hay chạy quảng cáo. Những kỹ năng tưởng như chỉ phục vụ công việc chính lại đang trở thành dịch vụ mà nhiều doanh nghiệp nhỏ sẵn sàng chi tiền để thuê ngoài.

Thị trường vì thế cũng thay đổi theo một cách rất đáng chú ý. Nhà tuyển dụng không còn quan tâm nhiều đến việc cộng tác viên đang làm ở công ty nào hay có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Điều họ cần là người có thể hoàn thành đúng công việc, đúng thời hạn và mang lại kết quả. Nói cách khác, điều thị trường đang mua không chỉ là thời gian làm việc, mà là khả năng giải quyết một nhu cầu cụ thể.

Mỗi nghề văn phòng đều có một cách kiếm tiền riêng

Nếu như vài năm trước, không ít người chọn bán quần áo, mỹ phẩm hay đồ gia dụng để kiếm thêm thì hiện nay, xu hướng đã thay đổi khá nhiều. Thay vì bán những gì thị trường đang có, nhiều người bắt đầu bán chính kỹ năng mà mình đã tích lũy sau nhiều năm đi làm. Đây cũng là nhóm công việc có rủi ro thấp hơn, bởi người làm không phải bỏ vốn nhập hàng, không lo tồn kho và cũng không phải cạnh tranh bằng giá.

Một nhân viên kế toán là ví dụ khá điển hình. Mùa quyết toán thuế hay những thời điểm doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính luôn kéo theo nhu cầu thuê kế toán dịch vụ. Không ít hộ kinh doanh, cửa hàng nhỏ hay doanh nghiệp mới thành lập chỉ cần một người xử lý chứng từ, kê khai thuế vài ngày mỗi tháng thay vì tuyển nhân viên toàn thời gian. Với người đã có kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, đây là nguồn việc khá tự nhiên sau giờ làm. Tùy khối lượng công việc và quy mô khách hàng, mỗi hợp đồng có thể mang lại vài triệu đồng mỗi tháng. Khi có ba đến bốn khách hàng ổn định, nguồn thu nhập phụ hoàn toàn có thể đạt mức 6-10 triệu đồng.

Nhóm làm marketing và truyền thông lại có nhiều lựa chọn hơn. Nhu cầu xây dựng nội dung trên website, Facebook, TikTok hay các sàn thương mại điện tử tăng nhanh trong khi phần lớn doanh nghiệp nhỏ không đủ ngân sách để duy trì cả một phòng marketing. Vì vậy, họ thường thuê cộng tác viên viết bài, thiết kế hình ảnh, quản lý fanpage hoặc dựng video ngắn theo tháng. Mức chi trả không quá cao cho từng đầu việc, nhưng nếu biết chọn những khách hàng phù hợp và duy trì hợp tác lâu dài, đây vẫn là nguồn thu khá ổn định.

Một chuyên gia truyền thông từng nhận xét rằng, doanh nghiệp nhỏ hiện nay không thiếu ý tưởng bán hàng, cái họ thiếu là người có thể biến ý tưởng thành nội dung để tiếp cận khách hàng. Chính khoảng trống này đang tạo thêm cơ hội cho những người biết viết, biết thiết kế hoặc biết kể chuyện bằng hình ảnh và video.

Với nhóm nhân sự, cơ hội lại đến từ một hướng khác. Mỗi năm có hàng trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp và hàng triệu người lao động có nhu cầu chuyển việc. Dịch vụ viết CV, tư vấn phỏng vấn, xây dựng hồ sơ LinkedIn hay hướng dẫn kỹ năng tìm việc vì thế cũng phát triển theo. Đây không phải thị trường quá lớn nhưng phù hợp với những người từng làm tuyển dụng, hiểu cách doanh nghiệp đánh giá ứng viên và biết cách giúp người tìm việc thể hiện đúng năng lực của mình.

Ngay cả giáo viên hay những người làm công tác đào tạo cũng không còn bó hẹp trong việc dạy thêm như trước. Việc xây dựng khóa học trực tuyến, bán tài liệu học tập, luyện thi theo nhóm nhỏ hoặc hướng dẫn kỹ năng đang trở thành một nguồn thu đáng kể với nhiều người. Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho những khóa học ngắn, sát nhu cầu hơn là những chương trình dài nhưng thiếu tính ứng dụng.

Điểm chung của tất cả những công việc này là người làm không phải bắt đầu lại từ con số không mà họ đang tận dụng chính chuyên môn vốn có để tạo thêm giá trị. Đây cũng là con đường ngắn nhất để hình thành một nguồn thu nhập thứ hai, bởi kỹ năng đã có luôn dễ bán hơn một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, không phải cứ có chuyên môn là sẽ có khách hàng, điều thị trường sẵn sàng trả tiền không phải là bằng cấp hay số năm kinh nghiệm, mà là khả năng giải quyết một vấn đề cụ thể. Một người viết nội dung có thể không cần viết thật hay, nhưng phải giúp cửa hàng bán được nhiều sản phẩm hơn. Một người quản lý fanpage không chỉ đăng bài đều đặn mà phải biết giữ tương tác và tạo đơn hàng. Giá trị tạo ra càng rõ ràng, cơ hội kiếm thêm thu nhập càng lớn.