Đăng thông tin vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân trên Facebook, một phụ nữ ở Ninh Bình bị phạt

Theo công an tỉnh Ninh Bình, trước đó, Công an xã Thanh Lâm tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Lan C. (SN 1989, trú tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về việc có tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nhằm xúc phạm uy tín và danh dự của bà trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng xử phạt Phan Thị L có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Lâm đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trực tiếp quản lý, sử dụng để đăng tải các thông tin sai phạm trên là chị Phan Thị L. (SN 1995, trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, chị Phan Thị L. đã thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Chị L. nhận thức rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín và danh dự của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động viết cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Công an xã Thanh Lâm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Phan Thị L. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" với mức phạt tiền là 6.250.000 đồng.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức và cá nhân, tránh vướng vào vòng lao lý.