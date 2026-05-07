Đánh thức tiềm năng trẻ qua cuộc thi tìm hiểu văn hóa “Sắc màu Việt - Nhật”
Huy Hoàng
07/05/2026 10:51 AM (GMT+7)
Đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” được diễn ra tại Hà Nội, đã khép lại thành công rực rỡ, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong việc giao lưu văn hóa và thúc đẩy du lịch giữa hai quốc gia.
Sân chơi sáng tạo và nhịp cầu văn hóa bền chặt
Cuộc thi "cuộc thi Sắc màu Việt - Nhật" do Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại Du lịch Sài Gòn Thời Đại (SaigonTimes Travel) tổ chức, chính thức phát động từ ngày 12/3/2026. Đây không chỉ đơn thuần là một sân chơi học thuật mà còn là không gian để các bạn trẻ sáng tạo những ý tưởng quảng bá du lịch Nhật Bản dưới góc nhìn hiện đại.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Minh, Tổng Giám đốc SaigonTimes Travel, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh cuộc thi là nền tảng quan trọng để củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Ban Tổ chức kỳ vọng thông qua hoạt động này sẽ khơi dậy tinh thần chủ động gìn giữ văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành tư duy hội nhập và năng lực thích ứng quốc tế cho thế hệ trẻ.
Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Bà đánh giá cao sáng kiến thiết thực này, cho rằng đây là lực lượng nòng cốt trong tiến trình hội nhập và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.
“Tham gia cuộc thi, các em không chỉ học hỏi kiến thức mà còn tiếp thu những giá trị văn hóa sâu sắc. Tôi hy vọng các em sẽ là những đại sứ toàn cầu kể câu chuyện Việt Nam trong tương lai với những cảm xúc chân thành nhất,” bà Mai chia sẻ. Đồng thời, bà khẳng định giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững nuôi dưỡng tình hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.
Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia sôi nổi của 98 đội thi với gần 500 sinh viên đến từ hơn 24 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Sau hơn một tháng tranh tài và trải qua 3 vòng thi đầy thử thách, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 10 đội xuất sắc nhất góp mặt tại đêm chung kết.
Kết quả chung cuộc, đội Mochi Mochi đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đội Giao Hòa (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và giải Ba được trao cho đội Samurai (Đại học Thủy lợi). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Khuyến khích cho đội Ouren (Đại học Thăng Long), J&V (Đại học Văn hóa) cùng nhiều giải đồng hành và giải phụ ấn tượng khác như Đại sứ truyền thông và Sắc màu ấn tượng.
Triển vọng phát triển du lịch song phương
Nhật Bản luôn giữ vững vị trí trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Theo thống kê năm 2025, tổng lượng khách trao đổi hai chiều đạt khoảng 1,5 triệu lượt; trong đó khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 810.000 lượt và lượng khách Việt Nam sang Nhật Bản đạt 680.000 lượt. Sự cân bằng này cho thấy nhu cầu du lịch giữa hai bên đang ngày càng gia tăng và phát triển mạnh mẽ.
Cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” không chỉ khép lại bằng những giải thưởng, mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp, giúp sinh viên theo đuổi đam mê truyền thông, du lịch. Đây là minh chứng cho thấy sự năng động, khả năng kết nối toàn cầu của thế hệ trẻ sẽ là "chìa khóa" để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chân thực và giàu cảm xúc nhất.
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