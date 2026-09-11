Có thể siết điều kiện giao dịch đất nền ngoài dự án

Lo “đầu nậu” núp bóng người dân để phân lô đất nền

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất ngoài dự án bất động sản.

Theo HoREA, dự thảo hiện loại trừ trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp chủ đầu tư kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Hiệp hội đề nghị bỏ nội dung loại trừ này, đồng nghĩa các hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất nền ngoài dự án cũng được đặt trong phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản.

HoREA kiến nghị các quy định để quản lý chặt hơn hoạt động phân lô đất nền. Ảnh: Gia Linh

Lý giải cho kiến nghị trên, HoREA chỉ ra khoảng trống giữa hoạt động phân lô bán nền trong dự án bất động sản và hoạt động tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình.

Luật Đất đai 2024 cho phép tách thửa, hợp thửa đất khi đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện nhất định. Trong đó, việc tách thửa phải bảo đảm có lối đi, kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, đáp ứng yêu cầu cấp nước, thoát nước và các nhu cầu cần thiết khác. Thửa đất sau khi tách cũng phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của địa phương.

Sau khi thực hiện tách thửa và chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, cá nhân, hộ gia đình có thể có một số thửa đất “dôi dư” được đưa ra giao dịch trên thị trường.

Vấn đề được HoREA đặt ra là trong một số trường hợp, phía sau hoạt động này có thể xuất hiện “đầu nậu” hoặc doanh nghiệp “núp bóng” người sử dụng đất để thực hiện tách thửa. Về bản chất, theo Hiệp hội, đây là hoạt động kinh doanh phân lô bán nền nhưng không phải lập dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Các giao dịch này được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. HoREA cho rằng đã có những trường hợp người dân mua đất nền ngoài dự án bị lừa đảo, thiệt hại nhưng chưa được pháp luật về kinh doanh bất động sản bảo vệ, do đó cần bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của luật.

Đất nền ngoài dự án có thể phải đáp ứng nhiều điều kiện

Không chỉ đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh, HoREA còn kiến nghị bổ sung riêng một nhóm quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật không thuộc dự án bất động sản.

Theo đề xuất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án cho cá nhân tự xây dựng nhà ở sẽ được xác định là một hình thức phân lô bán nền.

Để được chuyển nhượng, khu đất phải hoàn thành việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; bảo đảm cung cấp điện, nước, thoát nước và kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi giao dịch.

HoREA còn kiến nghị bổ sung riêng một nhóm quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật không thuộc dự án bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận và còn trong thời hạn sử dụng. Đất không được thuộc trường hợp đang có tranh chấp chưa được giải quyết, bị kê biên để bảo đảm thi hành án, bị pháp luật cấm giao dịch hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao dịch.

Đáng chú ý, bên chuyển nhượng cũng được đề xuất phải cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã cung cấp. Bên bán phải bàn giao đất đúng diện tích, thời hạn, vị trí và ranh giới; thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Đối với người mua, HoREA đề xuất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và thực hiện xây dựng nhà ở theo giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép. Nếu quá trình xây dựng gây hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất phải bồi thường thiệt hại.

Như vậy, nếu được tiếp thu, đề xuất trên sẽ đưa một bộ phận giao dịch đất nền ngoài dự án vào một “khung” quản lý cụ thể hơn, thay vì chủ yếu được thực hiện như giao dịch quyền sử dụng đất giữa các bên.

Điểm đáng chú ý là kiến nghị không nhằm cấm người dân tách thửa hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. Vấn đề được đặt ra là làm rõ ranh giới giữa giao dịch tài sản thông thường của cá nhân, hộ gia đình với hoạt động có bản chất kinh doanh phân lô bán nền.

Đối với người mua, việc này có thể tạo thêm lớp bảo vệ về thông tin pháp lý, hạ tầng và trách nhiệm của bên chuyển nhượng trước khi giao dịch. Đồng thời, quy định rõ hơn cũng có thể hạn chế tình trạng lợi dụng việc tách thửa của cá nhân để tổ chức kinh doanh đất nền nhưng không chịu các điều kiện áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hiện nội dung trên mới là kiến nghị trong quá trình thẩm định dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), chưa phải quy định chính thức. Vì vậy, các điều kiện đối với đất nền ngoài dự án và phạm vi giao dịch nào sẽ thuộc diện điều chỉnh vẫn phụ thuộc vào phương án cuối cùng được cơ quan soạn thảo tiếp thu.