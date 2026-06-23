Đất nền TP.HCM giảm nhiệt, giao dịch lao dốc nhưng giá vẫn đi lên
Gia Linh
23/06/2026 6:42 AM (GMT+7)
Thị trường đất nền TP.HCM và các tỉnh lân cận tiếp tục diễn biến trái chiều khi sức cầu và thanh khoản suy giảm mạnh, song mặt bằng giá vẫn duy trì xu hướng đi lên. Giới chuyên gia cho rằng áp lực bán không lớn cùng kỳ vọng vào hạ tầng và quá trình đô thị hóa đang giúp giá đất chưa giảm như nhiều người kỳ vọng.
Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong quý II/2026, mức độ quan tâm đến đất nền tại TP.HCM giảm 5% so với quý trước và thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này cũng diễn ra tại nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế phía Nam. Khu vực Bình Dương cũ ghi nhận lượng tìm kiếm giảm 32%, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ giảm 38%, trong khi Đồng Nai và Tây Ninh giảm từ 22-33% so với cùng kỳ năm 2025.
Không chỉ nhu cầu tìm kiếm đi xuống, thanh khoản thực tế của thị trường cũng ở mức thấp. Báo cáo của DKRA Consulting cho thấy tỷ lệ hấp thụ đất nền trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 3-5% nguồn cung sơ cấp, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Trái ngược với diễn biến giao dịch, giá đất nền vẫn tăng. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá rao bán tại nhiều địa phương phía Nam tăng trung bình khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực Bình Dương cũ ghi nhận mức tăng gần 20%. Trong khi đó, DKRA Consulting cũng ghi nhận giá đất nền sơ cấp tăng khoảng 2-3%.
Giá đất nền TP.HCM và vùng lân cận vẫn tăng dù giao dịch, thanh khoản giảm. Ảnh: Gia Linh
Ông Võ Hồng Thắng nhận định việc kiểm soát tín dụng và biến động lãi suất khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, kéo theo sức cầu suy giảm. Tuy nhiên, mặt bằng giá chưa giảm tương ứng do chi phí phát triển bất động sản ngày càng tăng.
Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4, sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc liên vùng đang tạo động lực cho kỳ vọng tăng giá trong dài hạn. Quá trình đô thị hóa và thông tin quy hoạch tại nhiều địa phương cũng góp phần giữ giá bất động sản ở mức cao.
Ông Đinh Minh Tuấn cho rằng thị trường hiện không còn chịu áp lực bán mạnh như giai đoạn trước. Phần lớn nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã rời thị trường, trong khi những người còn nắm giữ đất nền chủ yếu là nhóm đầu tư dài hạn, ít chịu áp lực dòng tiền nên không chấp nhận giảm giá sâu.
Theo anh Nguyễn Văn Hải, một nhà đầu tư tại TP.HCM đang sở hữu đất ở Long An và Đồng Nai, thị trường hiện khá trầm lắng nhưng chưa phải thời điểm bán ra. “Tôi xác định đầu tư dài hạn nên vẫn tiếp tục nắm giữ. Hạ tầng khu vực phía Nam đang phát triển mạnh, vì vậy tiềm năng tăng giá trong vài năm tới vẫn còn”, anh Hải chia sẻ.
Các chuyên gia nhận định thị trường đất nền đang bước vào giai đoạn sàng lọc khi dòng tiền đầu cơ ngắn hạn suy giảm. Dù thanh khoản chưa thể phục hồi ngay, nhưng việc giá bán vẫn giữ xu hướng đi lên cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng trung và dài hạn của phân khúc này vẫn chưa mất đi.
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